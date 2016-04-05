vitaliian , всё-таки не самолёт?
Вроде реактивный звук слышно, но это может быть как самолёт, так и ракета.
У бпла звука быть не должно.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 12:01
vitaliian , всё-таки не самолёт?
Вроде реактивный звук слышно, но это может быть как самолёт, так и ракета.
У бпла звука быть не должно.
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:06
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:43
Zebra
Пряме питання - Ви ОСОБИСТО віськовозобов'язаний, чи з білим білетом/відстрочкою/за кордоном/в окупації?
Так щоб розуміти, Ваш статус.
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:53
Хочаб почитав бі статистику чи що... одного тільки РЕЗЕРВУ першої черги з контрактами, це ті хто з РЕАЛЬНИМ бойовим досвідом у нас більше 150 тис., вони Вже у війську. ТРО, також це всі контрактники ЗСУ, про які "тільки 20 тис" йде мова?
Як писав тут один відомий персонаж "Вчи матчасть!"
Додано: Пон 25 кві, 2022 13:03
Та я откуда знаю.... В русских каналах и не такое пишут, там у людей массовое помешательство судя по всему, истерия набирает обороты. Адекватной инфы нет. Они сами черпают из наших каналов что и куда происходит. Иногда Кадыров сообщает что взяли Мариуполь. Ему все очень верят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 кві, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 кві, 2022 13:09
Говорил Зебре: не читай рашистские паблики. Они токсичны. После них опускаются руки. Не может понять, что там сидят профи своего пропагандонского дела.
В одной только ТРО Чернигова тысячи людей. Сейчас тех, кто получил боевое крещение, можно выдергивать частично и восполнять потери на фронте, ведь силы рашистов ушли от северных границ и необходимости в них в Чернигове уже нет. Аналогично с Сумами.
Теоретически рашисты могут создать оперативное окружение. Силой огромных собственных потерь, измотавшись. Но для удержания такого пугающего Зебру котла необходимо ещё одно, внешнее кольцо из войск. Это тоже огромные силы необходимы.
Ситуация существенно отличается от 14-го года и Илловайска.
Есть резервы с тяжёлой техникой, которая непрерывно идёт из-за бугра и плюс восстанавливают рашистскую подбитую. Есть много новомодных ништяков от таких ненавистных нашему запорожскому ватнику "партнёров". Несмотря на его пубертатное презрение , они таки партнёры. И без них уже была бы труба. А его любимые рашисты прогнозируемо оказались убийцами и насильниками.
В общем пусть русня идёт на убой. Ее успешно перемалывают.
А я верю, что наступит момент даже с ленд-лизными ракетами на 300+ км, и тогда запрыгают рашисты как кузнечики. Ну и вертолеты хотя бы Ми-8 таки дают.
Не надо терять силу воли. Фашисткая армия показала все, что она может. Оказалось не так и много, если ее бить и не сдаваться, как в Крыму.
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