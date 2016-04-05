Додано: Пон 25 кві, 2022 13:09

Говорил Зебре: не читай рашистские паблики. Они токсичны. После них опускаются руки. Не может понять, что там сидят профи своего пропагандонского дела.



В одной только ТРО Чернигова тысячи людей. Сейчас тех, кто получил боевое крещение, можно выдергивать частично и восполнять потери на фронте, ведь силы рашистов ушли от северных границ и необходимости в них в Чернигове уже нет. Аналогично с Сумами.

Теоретически рашисты могут создать оперативное окружение. Силой огромных собственных потерь, измотавшись. Но для удержания такого пугающего Зебру котла необходимо ещё одно, внешнее кольцо из войск. Это тоже огромные силы необходимы.



Ситуация существенно отличается от 14-го года и Илловайска.

Есть резервы с тяжёлой техникой, которая непрерывно идёт из-за бугра и плюс восстанавливают рашистскую подбитую. Есть много новомодных ништяков от таких ненавистных нашему запорожскому ватнику "партнёров". Несмотря на его пубертатное презрение , они таки партнёры. И без них уже была бы труба. А его любимые рашисты прогнозируемо оказались убийцами и насильниками.

В общем пусть русня идёт на убой. Ее успешно перемалывают.

А я верю, что наступит момент даже с ленд-лизными ракетами на 300+ км, и тогда запрыгают рашисты как кузнечики. Ну и вертолеты хотя бы Ми-8 таки дают.

Не надо терять силу воли. Фашисткая армия показала все, что она может. Оказалось не так и много, если ее бить и не сдаваться, как в Крыму.