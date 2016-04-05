Хочаб почитав бі статистику чи що... одного тільки РЕЗЕРВУ першої черги з контрактами, це ті хто з РЕАЛЬНИМ бойовим досвідом у нас більше 150 тис., вони Вже у війську. ТРО, також це всі контрактники ЗСУ, про які "тільки 20 тис" йде мова?
Як писав тут один відомий персонаж "Вчи матчасть!"
Вроде реактивный звук слышно, но это может быть как самолёт, так и ракета. У бпла звука быть не должно.
Та я откуда знаю.... В русских каналах и не такое пишут, там у людей массовое помешательство судя по всему, истерия набирает обороты. Адекватной инфы нет. Они сами черпают из наших каналов что и куда происходит. Иногда Кадыров сообщает что взяли Мариуполь. Ему все очень верят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 кві, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Говорил Зебре: не читай рашистские паблики. Они токсичны. После них опускаются руки. Не может понять, что там сидят профи своего пропагандонского дела.
В одной только ТРО Чернигова тысячи людей. Сейчас тех, кто получил боевое крещение, можно выдергивать частично и восполнять потери на фронте, ведь силы рашистов ушли от северных границ и необходимости в них в Чернигове уже нет. Аналогично с Сумами. Теоретически рашисты могут создать оперативное окружение. Силой огромных собственных потерь, измотавшись. Но для удержания такого пугающего Зебру котла необходимо ещё одно, внешнее кольцо из войск. Это тоже огромные силы необходимы.
Ситуация существенно отличается от 14-го года и Илловайска. Есть резервы с тяжёлой техникой, которая непрерывно идёт из-за бугра и плюс восстанавливают рашистскую подбитую. Есть много новомодных ништяков от таких ненавистных нашему запорожскому ватнику "партнёров". Несмотря на его пубертатное презрение , они таки партнёры. И без них уже была бы труба. А его любимые рашисты прогнозируемо оказались убийцами и насильниками. В общем пусть русня идёт на убой. Ее успешно перемалывают. А я верю, что наступит момент даже с ленд-лизными ракетами на 300+ км, и тогда запрыгают рашисты как кузнечики. Ну и вертолеты хотя бы Ми-8 таки дают. Не надо терять силу воли. Фашисткая армия показала все, что она может. Оказалось не так и много, если ее бить и не сдаваться, как в Крыму.
Zebra написав:... я тут хибних прогнозів ніколи не давав.
в геншабе наверное виднее.
Отже, наразі заплановано чотири черги мобілізації:
перша черга – колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації; друга – військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом; третя черга мобілізації або мобілізаційний резерв – військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу; четверта черга або громадський резерв – громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Відомості щодо того, на якому етапі мобілізації перебуває Україна зараз, дещо різняться, однак, судячи з матеріалів преси, наразі триває третя черга мобілізаційних заходів, тобто до лав ЗСУ призиваються військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу.
Щодо переходу до четвертої черги, то її дати визначатимуться Генштабом ЗСУ, як це і передбачає Указ президента. В її межах передбачається мобілізація чоловіків без бойового досвіду, яких можуть направити у військові формування за умов критичного сценарію війни.
Згідно з повідомленнями Генштабу й органів, що займаються мобілізацією, наразі Збройні Сили України зіткнулися з несподіваною проблемою – охочих служити в армії більше, ніж передбачають мобілізаційні плани. Простими словами – у військкоматах стоять черги з потенційних призовників, які вимагають відправити їх до армії.
а вот какой толк от толпы неучей в армии. воевать тоже нужно уметь. и среди которых могут быть диверсанты
Дивна стаття, дивні черги, дивні уявлення про строки... Ще на початку березня 2022р. черга у військомат ІФ була години десь так на дві. Ще тоді працівники військомату ходили біля черги і випрошували з неї офіцерів і багато з них у створеному тоді війську -- просто випускники з кафедр. Ще тоді медкомісії були суто умовністю, тривали хвилин з десять, і призвані були також і люди без кількох пальців на руках, а також епілептики, що потім падали у чергах на полігоні... Дехто з призваних -- близький до 60років.
І аж цікаво скільки разів в Україні вже відбулись ці треті-четверті черги за ті півтора місяці, що минули з початку березня? І яка різниця між усіма цими 3-4 чергами? Можливо, вони різняться лише тим, що у перші тижні війни люди добровільно приходили у військомати, самі, чи просто по дзвінку, а/або пізніше -- по повістках, а у наступні тижні вже суто по повістках, або навіть якось і виловлені?
Користь від "неучів" -- сидіти на позиціях, мабуть. Аби фронт був заповнений і москвини не надумались поїхати полювати на укр.арту, яка, фактично, -- основна воююча сила.
❗️Появилась первая эхолокационная съемка затонувшего флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва"
Рядом видны обломки вертолета Ми-26, лежащего на дне моря недалеко от крейсера. К месту затопления крейсера пригнали спасательный корабль «Коммуна».. Ему более 110 лет и поднять «Москву» этому судну не под силу. Его задача: извлечь со дна противокорабельные и зенитные ракеты и секретные документы.