Додано: Пон 25 кві, 2022 13:43

Alex2007 написав: Zebra написав: ... я тут хибних прогнозів ніколи не давав. ... я тут хибних прогнозівне давав.





в геншабе наверное виднее.

Отже, наразі заплановано чотири черги мобілізації:



перша черга – колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації;

друга – військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;

третя черга мобілізації або мобілізаційний резерв – військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу;

четверта черга або громадський резерв – громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу.

Відомості щодо того, на якому етапі мобілізації перебуває Україна зараз, дещо різняться, однак, судячи з матеріалів преси, наразі триває третя черга мобілізаційних заходів, тобто до лав ЗСУ призиваються військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу.



Щодо переходу до четвертої черги, то її дати визначатимуться Генштабом ЗСУ, як це і передбачає Указ президента. В її межах передбачається мобілізація чоловіків без бойового досвіду, яких можуть направити у військові формування за умов критичного сценарію війни.



Згідно з повідомленнями Генштабу й органів, що займаються мобілізацією, наразі Збройні Сили України зіткнулися з несподіваною проблемою – охочих служити в армії більше, ніж передбачають мобілізаційні плани. Простими словами – у військкоматах стоять черги з потенційних призовників, які вимагають відправити їх до армії.

https://finance.ua/ua/saving/mobilizacia-kogo-prizyvaut



а вот какой толк от толпы неучей в армии. воевать тоже нужно уметь. и среди которых могут быть диверсанты в геншабе наверное виднее.а вот какой толк от толпы неучей в армии. воевать тоже нужно уметь. и среди которых могут быть диверсанты

Дивна стаття, дивні черги, дивні уявлення про строки...Ще на початку березня 2022р. черга у військомат ІФ була години десь так на дві.Ще тоді працівники військомату ходили біля черги і випрошували з неї офіцерів і багато з них у створеному тоді війську -- просто випускники з кафедр.Ще тоді медкомісії були суто умовністю, тривали хвилин з десять, і призвані були також і люди без кількох пальців на руках, а також епілептики, що потім падали у чергах на полігоні... Дехто з призваних -- близький до 60років.І аж цікаво скільки разів в Україні вже відбулись ці треті-четверті черги за ті півтора місяці, що минули з початку березня?І яка різниця між усіма цими 3-4 чергами? Можливо, вони різняться лише тим, що у перші тижні війни люди добровільно приходили у військомати, самі, чи просто по дзвінку, а/або пізніше -- по повістках, а у наступні тижні вже суто по повістках, або навіть якось і виловлені?Користь від "неучів" -- сидіти на позиціях, мабуть. Аби фронт був заповнений і москвини не надумались поїхати полювати на укр.арту, яка, фактично, -- основна воююча сила.