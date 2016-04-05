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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 860861862863>
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Походу они не хотят курить в положенных местах. Прямо нигилизм в сфере противопожарной безопасности
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:02

  Hotab написав:Красиво, но очень интересно чем. Вряд ли ракета с Украины. ДРГ или Байрактар Петрович?
Докину ще варіантик - Нептун...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:04

  Hennady написав:та хоча б не повноцінна мобілізація, а навчання / підвищення кваліфікації / пригадуваня як працювати зі зброєю і т.д.
У Львові є
Градація наступна
ЗСУ - ті воюють
ТРО - ті несуть службу на блокпостах разом з НацПоліцією
Добробати - ті вчаться, трошки стріляють , трошки проходять курси першої допомоги..але в основному бігають з деревяними автоматами....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Фашисткая армия показала все, что она может. Оказалось не так и много, если ее бить и не сдаваться, как в Крыму.
На жаль перед перед 2014...був 2010-2014..де Міністр Оборони ,Голова СБУ , Президент, Голова РНБО - опинились в рф....

А перед 2022 - був 2014-2019 , де в керівництві були Турчинов-Порошенко-Яценюк-Гройсман-Аваков-.... от і вийшло що
назва однакова - ЗСУ
а наповнення - різне.
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:14

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🚩 Південь.

Таврія. Тут найнебезпечніша ситуація між В. Новосілкою та Гуляйполем, де росіяни просунулися на 10 км вглиб та вийшли на межі Дніпропетровщини. Зараз наступ зупинений, але бої втривають.

Херсонський напрям. Гарячі бої на зустрічних курсах. Артилерійські дуелі по усьому фронті від Миколаєва до меж Дніпропетровської області. В Кривому Розі готуються зустрічати ворога на своєму напрямку. Гарною новиною став наш артудар по командному пункту однієї із російських армій. На концерт Кобзона відправились два генерали, ще один у шпиталі із квитком на руках. Є інформація що зі сторони Миколаєва наші війська підійшли до Чорнобаївки — передмістя Херсона.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Є інформація що зі сторони Миколаєва наші війська підійшли до Чорнобаївки — передмістя Херсона.

В Киселівку (перед БлекБаївкою село біля траси) зайшли начебто. Але в Херсоні багато русні. А на м/р Острів взагалі облаштували укріпрайон. Там промзона, є де техніку ховати.
Як по мені , то Херсон треба обходити і брати під вогневий контроль міст через Дніпро. Без підтримки з лівого берега орки в місті довго не протримаються.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:43

Скан газет 1918 года 24-25 апреля

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:49

С их стороны брать Запорожье и Кр.рог бесперспективно. Расстояние Донецк Запорожье 228 км Донецк Кр.Рог 409 км Симферополь Кр.рог 400 км. Симферополь Запорожье 323 км. Это космические расстояния для снабжения по простреливаемым ВСУ дорогам. Надеюсь ЖД дороги успели подорвать или заминировать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 кві, 2022 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:49

  vitaliian написав:⚡️ Спикер ОВА Иван Арефьев: рашисты готовят наступление на Запорожском направлении

Военные РФ собрали большое количество техники и личного состава на участке Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка и готовятся к наступлению в сторону Запорожья.

полное сообщение:
✍️Противник готується до наступу. Окупаційні російські війська зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка - Новодарівка - Малинівка. Ворог намагається просуватися в напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдаєтсья, відтак розташування сил на фронті не змінилося. Однак при цьому українські воїни мають значну перевагу - вони на своїй землі і мають надзвичайно високу мотивацію.
короче похоронят их там..., они даже Гуляйполе не захватили...
а по периметру с дачами, периодически градами работали, пока вроде тихо, окупированной Васильевке не везёт - моцкали её сами обстреливают, и на нас валят, последний раз обстреляли место, где должны были святить паски, но обошлось...
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