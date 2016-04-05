vitaliian написав:Є інформація що зі сторони Миколаєва наші війська підійшли до Чорнобаївки — передмістя Херсона.
В Киселівку (перед БлекБаївкою село біля траси) зайшли начебто. Але в Херсоні багато русні. А на м/р Острів взагалі облаштували укріпрайон. Там промзона, є де техніку ховати. Як по мені , то Херсон треба обходити і брати під вогневий контроль міст через Дніпро. Без підтримки з лівого берега орки в місті довго не протримаються.
вы правы надо их обходить с левого берега, в котёл, иначе мост не сохранить...
Воистину «горячие» новости из-за поребрика Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем: - нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске; - дом в санкт-петербурге; - авиабаза в уссурийске; - отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске… Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем: - нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске; - дом в санкт-петербурге; - авиабаза в уссурийске; - отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске… Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
Нагнетают 100%, ща пойдет скрежит,пуканы надулись,после 9 мая все на фронт или прямо с парада.
edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем: - нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске; - дом в санкт-петербурге; - авиабаза в уссурийске; - отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске… Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем: - нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске; - дом в санкт-петербурге; - авиабаза в уссурийске; - отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске… Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем: - нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске; - дом в санкт-петербурге; - авиабаза в уссурийске; - отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске… Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
Это наша диаспора так разгулялась?
При чем тут диаспора? Вам же сказали - курят в неположенных местах.