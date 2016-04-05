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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 860861862863
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:54

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Є інформація що зі сторони Миколаєва наші війська підійшли до Чорнобаївки — передмістя Херсона.

В Киселівку (перед БлекБаївкою село біля траси) зайшли начебто. Але в Херсоні багато русні. А на м/р Острів взагалі облаштували укріпрайон. Там промзона, є де техніку ховати.
Як по мені , то Херсон треба обходити і брати під вогневий контроль міст через Дніпро. Без підтримки з лівого берега орки в місті довго не протримаються.

вы правы надо их обходить с левого берега, в котёл, иначе мост не сохранить...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 16:12

greenozon спасибо за видео
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:В Киселівку (перед БлекБаївкою село біля траси) зайшли начебто.

От Киселевки до Чернобаевки примерно 12 км

Зображення

https://deepstatemap.live/#11/46.7069/32.6569
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 16:47

Воистину «горячие» новости из-за поребрика
Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем:
- нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске;
- дом в санкт-петербурге;
- авиабаза в уссурийске;
- отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске…
Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:16

  edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика
Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем:
- нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске;
- дом в санкт-петербурге;
- авиабаза в уссурийске;
- отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске…
Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
Нагнетают 100%, ща пойдет скрежит,пуканы надулись,после 9 мая все на фронт или прямо с парада.
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:24

  edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика
Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем:
- нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске;
- дом в санкт-петербурге;
- авиабаза в уссурийске;
- отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске…
Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!

Плюс Приднестровье, КГБ ихнее.
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:49

  edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика
Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем:
- нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске;
- дом в санкт-петербурге;
- авиабаза в уссурийске;
- отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске…
Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!

Это наша диаспора так разгулялась?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:52

  Schmit написав:
  edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика
Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем:
- нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске;
- дом в санкт-петербурге;
- авиабаза в уссурийске;
- отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске…
Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!

Это наша диаспора так разгулялась?

При чем тут диаспора? Вам же сказали - курят в неположенных местах.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:55

  Schmit написав:Это наша диаспора так разгулялась
это рязанский сахар раздали. Сильно Украине нужно жечь их отделения полиции, логичнее жечь военкоматы, местные будут только рады этим пожарам, ннннет?
vitaliian
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