Воистину «горячие» новости из-за поребрика Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем: - нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске; - дом в санкт-петербурге; - авиабаза в уссурийске; - отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске… Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем: - нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске; - дом в санкт-петербурге; - авиабаза в уссурийске; - отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске… Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
Нагнетают 100%, ща пойдет скрежит,пуканы надулись,после 9 мая все на фронт или прямо с парада.
edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем: - нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске; - дом в санкт-петербурге; - авиабаза в уссурийске; - отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске… Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем: - нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске; - дом в санкт-петербурге; - авиабаза в уссурийске; - отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске… Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем: - нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске; - дом в санкт-петербурге; - авиабаза в уссурийске; - отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске… Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
Это наша диаспора так разгулялась?
При чем тут диаспора? Вам же сказали - курят в неположенных местах.
edvardd написав:Воистину «горячие» новости из-за поребрика Детали: в результате курения в неположенных местах только за эти сутки на россии горят синим пламенем: - нефтебаза, военная база, мясокомбинат и «Агропромкомплект» в брянске; - дом в санкт-петербурге; - авиабаза в уссурийске; - отделения полиции в москве, иркутске и новосибирске… Вечер еще не закончился, запасаемся попкорном!
Это наша диаспора так разгулялась?
При чем тут диаспора? Вам же сказали - курят в неположенных местах.