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Виступ та прес-конференція Президента Байдена з приводу новин про Росію та Україну

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Білий дім

21 квітня 2022 р. Зала Рузвельта 10 г. 01 хв. (за північноамериканським східним часом)



ПРЕЗИДЕНТ: Доброго ранку всім. Вибачте, що змусив вас трохи почекати. Я мав честь провести деякий час із українським Прем’єр-міністром, який сьогодні у перебуває у нашому місті. Він також зустрічається з деякими членами мого кабінету, зокрема з Міністром фінансів та іншими.



У нас була гарна розмова. Я говорив з ним про те, про що збираюся розповісти вам сьогодні, а також він дякував американському народу за підтримку, він розуміє, наскільки вона важлива, і ми говорили про те, щоб триматися разом, тобто Європа, Європейський Союз та інші мають бути разом, намагаючись покласти кінець жорстокості Путіна.



Але перш ніж відправитися на Західне узбережжя, я хочу стисло повідомити американському народові про наші нещодавні заходи на підтримку народу України та притягнення Путіна до відповідальності за його жорстоку і криваву війну.



Російські війська відступили від Києва, залишивши по собі жахливі свідчення. І ви бачили це, і ви повідомляли про це – ви і ваші колеги. І, до речі, я не часто це кажу, але я вважаю, що ми повинні віддати данину величезної поваги співробітникам ваших агентств, які працюють в Україні, в цих місцях. І вони… вони дійсно… я розмовляв з кількома з них. Ми їм винні. Але розкриття цих доказів російських звірств і воєнних злочинів проти українського народу – це зараз так зрозуміло всьому світу.



Тепер росіяни розпочали свою кампанію та переорієнтували її на захоплення нової території на сході України.



І ми зараз перебуваємо в критичному періоді часу, коли вони створюють основу для наступного етапу цієї війни.



І Сполучені Штати, наші союзники та партнери діють якомога швидше, щоб продовжувати надавати Україні необхідні зброю та техніку, які потрібні українським збройним силам, щоб захищати свою державу.



Минулого тижня я підписав пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включає нові збройні засоби, такі як артилерійські системи та бронетранспортери – тобто зброю і техніку, які відповідають потребам України та призначена для підтримки посилених бойових дій на Донбасі, які відрізняються від тих, що йдуть в інших місцях, тому що ці території мають різний рельєф. Донбас – це рівнина, а не гори, і для більшої ефективності потрібні інші види зброї.



Сьогодні я оголошую допомогу на ще 800 мільйонів доларів, щоб ще більше збільшити спроможність України воювати на сході – на Донбасі.



Цей пакет включає важке артилерійське озброєння – десятки гаубиць – і 144 тис. боєприпасів для цих гаубиць, а також більше тактичних дронів.



За останні два місяці ми з рекордною швидкістю перевезли зброю та техніку в Україну.



Ми відправили тисячі протитанкових і протиповітряних ракет, гелікоптерів, дронів, гранатометів, кулеметів, гвинтівок, радіолокаційних систем. Вже відправлено понад 50 мільйонів патронів.



Лише Сполучені Штати надали 10 протитанкових систем на кожен російський танк, який перебуває в Україні, – це співвідношення 10 до 1.



Ми ділимося і будемо продовжувати ділитися з Україною значними та своєчасними розвідувальними даними, щоб допомогти захистити її від російської агресії.



І на додаток до цього, до цих прямих поставок зі Сполучених Штатів, ми сприяємо надходженню в Україну значного обсягу озброєнь і систем від інших союзників і партнерів по всьому світу, як-от зенітні системи великої дальності С-300, які Словаччина нещодавно передала Україні. Ми над цим працюємо.



Ми не завжди можемо афішувати все, що роблять наші партнери, щоб підтримати Україну в її боротьбі за свободу.



Але якщо осучаснити знамениту пораду Тедді Рузвельта: “Іноді ми будемо говорити тихо й мати з собою великий «Джавелін»”. Тому що їх ми також надсилаємо багато.



Знаєте, але ми не гальмуємо застосування коштів, які Конгрес виділив Україні. Ми відправляємо всі наші закупівлі прямо на передову свободи, до безстрашних та вправних українських бійців, які прийшли на допомогу країні.



Ви маєте визнати, що вражені мужністю цієї країни, рішучістю, яку вона демонструє, причому це не лише військові – не тільки їхні військові, а й пересічні громадяни: чоловіки та жінки, молодь – молоді чоловіки, молоді жінки також.



Постійна та скоординована підтримка міжнародної спільноти на чолі та за сприяння Сполучених Штатів суттєво допомогли Україні зупинити Росію та не дати їй захопити країну.



Кожен американський платник податків, кожен військовослужбовець наших Збройних Сил може пишатися тим, що щедрість нашої країни, майстерність і служба наших військових допомогли озброїтися і відбити агресію Росії в Україні, відбити звірства Путіна, який намагався захопити українську столицю і знищити український уряд.



Битва за Київ стала історичною перемогою українців. Це була перемога свободи, здобута українським народом за безпрецедентної допомоги Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів.



Зараз ми повинні прискорити надання цього пакету допомоги, щоб підготувати Україну до наступу Росії, який буде більш обмеженим з точки зору географії, але не з точки зору жорстокості.



У поєднанні з нашими нещодавніми виділеннями коштів, це забезпечить постійний потік озброєння та техніки в Україну протягом наступних кількох тижнів.



Однак на цей час я майже вичерпав повноваження щодо використання коштів, які минулого місяця Конгрес виділив Україні у двопартійному законопроекті про витрати.



Щоб підтримувати Україну на час цієї битви, наступного тижня я маю відправити до Конгресу запит додаткового бюджету, щоб забезпечити безперебійний потік зброї та боєприпасів до хоробрих українських бійців і продовжувати надавати економічну допомогу українському народові.



І я сподіваюся, що Конгрес буде діяти швидко. І я хочу подякувати Конгресу – демократам і республіканцям – за підтримку народу України.



Наша єдність вдома, наша єдність з нашими союзниками та партнерами, наша єдність з українським народом посилають безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться підкорити й окупувати всю Україну. Він не зможе – цього не буде.



Окрім посилення опору України на полі бою, ми також демонструємо нашу підтримку народу України.



Сьогодні Сполучені Штати оголошують, що ми маємо намір додатково надати українському уряду 500 мільйонів доларів безпосередньої економічної допомоги.



Завдяки цьому загальні обсяги нашої економічної підтримки України досягнуть 1 мільярда доларів за останні два місяці.



Це гроші, які уряд може використати, щоб допомогти стабілізувати їхню економіку, підтримати громади, які були спустошені російським наступом, і заплатити відважним працівникам, які продовжують надавати основні послуги народу України.



Ви знаєте, ці останні тижні стали часом жахливих людських втрат, спричинених амбіціями Путіна щодо завоювання та контролю. Приблизно дві третини – дві третини – усіх українських дітей були переміщені зі своїх домівок. Понад 5 мільйонів українців покинули свою країну. Це абсолютно неприпустимо. Думка про те, що це відбувається з наближенням до другої чверті 21-го століття, є просто — (зітхає).



Минулого місяця, коли я був у Європі, я оголосив, що Сполучені Штати приймуть 100 тис. українців, щоб розділити відповідальність за підтримку українців, які тікають від військової машини Путіна.



Ми вже прийняли десятки тисяч українців у Сполучених Штатах.



І сьогодні я оголошую програму «Об’єднайтеся для України» – нову програму, яка дозволить українцям, які шукають притулку, приїхати безпосередньо з Європи до Сполучених Штатів.



Ця нова програма гуманітарного умовного дозволу на в’їзд доповнить існуючі легальні шляхи, доступні українцям, зокрема імміграційні візи та оформлення статусу біженців.



Завдяки цій програмі буде створено канал безпечної легальної міграції з Європи до США для українців, які мають американського спонсора, наприклад, сім’ю чи НУО.



Ця програма буде оперативною і впорядкованою. І вона забезпечить дотримання Сполученими Штатами своїх зобов’язань щодо українців, які не обов’язково мають проходити через наш південний кордон.



Ми також продовжуємо посилювати тиск на Путіна та ще більше ізолювати Росію на світовій арені.



Вчора Міністерство фінансів запровадило додаткові заходи для боротьби з юридичними та фізичними особами, які намагаються уникнути наших безпрецедентних санкцій – не тільки наших, а й на всьому Заході.



Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати заборонять російським судам входити в наші порти, як це зробили в Європі.



Це означає, що жодному кораблю, що ходить під російським прапором або належить чи керується російськими інтересами, не буде дозволено причалити у порті Сполучених Штатів або отримати доступ до наших берегів. Жодному. Жодному.



Це ще один важливий крок, який ми робимо спільно з нашими партнерами в Європейському Союзі, Великобританії та Канаді, а також для того, щоб позбавити Росію переваг міжнародної економічної системи, якою вона так вигідно користувалася в минулому.



Ми не знаємо, як довго триватиме ця війна. Але коли ми наближаємося до двомісячної позначки, ось що ми знаємо:



Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні амбіції на полі бою. Після тижнів обстрілів Києва Київ все ще стоїть.



Президент Зеленський і його демократично обраний уряд все ще залишаються при владі.



А українські збройні сили, до яких приєдналося багато хоробрих мирних громадян України, зірвали план завоювання Росією їхньої країни.



З першого дня вони були підкріплені щедрим постачанням зброї, боєприпасів, броні, розвідувальної інформації від націй вільного світу, очолюваних нами, Сполученими Штатами.



Росія продовжує свої жорстокі дії проти України, і Путін розраховує на те, що ми втратимо інтерес до України. Я так вважав; ви чули, як я говорив це з самого початку. Путін розраховував на те, що НАТО, Європейський Союз, наші союзники в Азії не витримають і відійдуть. Він робить ставку на те, що єдність Заходу дасть тріщину. Він все ще робить ставку на це.



А ми ще раз доведемо, що він помиляється. Ми не будемо знижувати свою рішучість. Ми й надалі будемо підтримувати хоробрий і гордий народ України. Ми ніколи не підведемо у своїй рішучості захищати свободу та протистояти тиранії. Це все.



Тож я знову хочу подякувати американському народу за підтримку українського народу. Мені здається, що це наша відповідальність, і ми змогли об’єднати весь світ у цій справі.



Тож, щиро дякую. Дякую.

