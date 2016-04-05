Никто раньше не думал, что может порадовать фраза - "на Киев идут немецкие танки"
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Додано: Пон 25 кві, 2022 21:42
Додано: Пон 25 кві, 2022 21:46
Уточнення
На москву...йдуть німецькі танки з українськими екіпажами.
Додано: Пон 25 кві, 2022 22:21
Германский оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщает издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
По данным издания, соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее использовавшихся танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро. Предложение о передаче танков поступило Киеву 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель": первые 22 танка - через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.
Додано: Пон 25 кві, 2022 22:24
И ещё вам интересной аналитики на ночь
Самые большие убытки это авиация (самолёты и вертушки) всего более 50%
За ними идут танки + бмп (20%).
Цифра 20 ярдов сильно занижена, потому что бесплатное мясо одевали, кормили, платили им зарплаты и отходные 7 млн.
Так же там нет стоимости выпущенных ракет калибр 6,5 млн/шт и прочих
Более реалистично выглядит цифра 50 ярдов, только на войну, без учёта санкций, замороженных и конфискованных активов. Посмотрим какую сумму заявят аналитики.
Додано: Пон 25 кві, 2022 22:38
.не прошло и 6 часов после написания моего поста о возможном наступлении на Кр.рог и Запорожье, как Арестович выдал подтверждение.
viewtopic.php?p=5426498#p5426498
Интересно как они его собираются окружать? Это не Мариуполь/Херсон где с одной стороны море, а с другой граница РФ. Прогнозов не даю, но идти на Кр.рог выглядит как глупость. Шахты, терриконы и огромные комбинаты - лучшее что могло придумать человечество для обороны. Там не один авиаполк ногу сломит.
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