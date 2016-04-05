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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 862863864865
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 21:42

  vitaliian написав:⚡️Оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5 — издание Welt.

Никто раньше не думал, что может порадовать фраза - "на Киев идут немецкие танки"
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 21:46

  Damien написав:
  vitaliian написав:⚡️Оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5 — издание Welt.
Никто раньше не думал, что может порадовать фраза - "на Киев идут немецкие танки"
Уточнення
На москву...йдуть німецькі танки з українськими екіпажами.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 22:21

Германский оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщает издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

По данным издания, соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее использовавшихся танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро. Предложение о передаче танков поступило Киеву 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель": первые 22 танка - через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 22:24

И ещё вам интересной аналитики на ночь

Зображення Зображення
Самые большие убытки это авиация (самолёты и вертушки) всего более 50%
За ними идут танки + бмп (20%).

Цифра 20 ярдов сильно занижена, потому что бесплатное мясо одевали, кормили, платили им зарплаты и отходные 7 млн.
Так же там нет стоимости выпущенных ракет калибр 6,5 млн/шт и прочих

Более реалистично выглядит цифра 50 ярдов, только на войну, без учёта санкций, замороженных и конфискованных активов. Посмотрим какую сумму заявят аналитики.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 22:38

Оккупанты начали наступление на Кривой Рог — Арестович

Сегодня обстреляли территории в районе Зеленодольской громады, населенных пунктов Новопавловка, Нововоронцовка, Трудолюбовка, Князевка и ряда других.

Кроме того, армия РФ пыталась переходить в атаку на линии соприкосновения внутри Херсонской области, но понесла потери, — Вилкул
.не прошло и 6 часов после написания моего поста о возможном наступлении на Кр.рог и Запорожье (viewtopic.php?p=5426498#p5426498) как Арестович выдал подтверждение.


Интересно как они его собираются окружать? Это не Мариуполь/Херсон где с одной стороны море, а с другой граница РФ. Прогнозов не даю, но идти на Кр.рог выглядит как глупость. Шахты, терриконы и огромные комбинаты - лучшее что могло придумать человечество для обороны. Там не один авиаполк ногу сломит.

Я так понимаю по Николаеву/Одессе отбой, и Херсон вот вот назад отдадут, решили хапнуть Кривой рог, Запорожье , Днепр и наверное Харьков. То есть города - промышленные Гиганты, попутно уменьшить линию фронта. Удивительная непоследованность.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 23:11

Зато можно их для тик тока снимать

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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 23:26

  vitaliian написав:Зображення
Орки преподнесли это как фейк. Типа не по ДЖиПС вычеслили что они в чечне, а какой то украинец проходил мимо и увидел их.:) На самом деле никто ничего не крал. Там еще много чего интересного они нас разоблачали. Оказывается "призрак Киева" женщина и она расстреливала танки 100500 штук. Они типа ее вычеслили и она оказалась всего лишь медработник. Хотите посмеяться с их лжи смотрите их пропагандонов :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 23:30

Если объективно, то GPS тут не сильно поможет, полчаса работы и снова поедет комбайн. Глушилка с функцией GPS эффективна, когда хозяин может прибыть к объекту в течение часа-двух(пока вызовут специалиста, пока он доедет, пока отключит).
И чтоб еще хозяин имел физическую возможность противостоять угонщику
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 23:37

  vitaliian написав:⚡️Оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5 — издание Welt.
Не очень хорошая идея с танками. Сейчас танки подбивают на раз. Нам бы ракет побольше с точным наведением, да беспилотников камикадзе. Хотя посмотрим.
otg
 
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  #<1 ... 862863864865
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