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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 863864865866
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 06:27

Поблизу Великої Олександрівки (Херсонщина) захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими)
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Интригой остаётся битва за Херсон, ВСУ пока что крупные города штурмом не брали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 06:40

про швеца

утро началось со взрывов, потом тревога..
про швеца
http://www.ofeliya.com.ua/archives/4790
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 07:25

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 07:33

  Damien написав:Если объективно, то GPS тут не сильно поможет, полчаса работы и снова поедет комбайн. Глушилка с функцией GPS эффективна, когда хозяин может прибыть к объекту в течение часа-двух(пока вызовут специалиста, пока он доедет, пока отключит).
И чтоб еще хозяин имел физическую возможность противостоять угонщику

От чего "не поможет"? -- комбайн _уже_ отключили... Какого "пока вызовут специалиста"? -- это Джон Диры -- там _американские_ фермеры с починками "на местах" бодаются -- иммобилайзеры покруче мерседосовских, а тут местный чеченский спец приедет и в поле за пару часов все порешает?..
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 07:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Leopard 1A5


чому не Leopard 2A6?

не розумію як це можливо заказати танки 40 річні (мабуть тільки ті, що лишилися на консервації), це як заказати ваз2006
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 07:37

Мені сподобався пост Бутусова про «щоб урятувати Маріуполь, треба напасти на Придністров'я».

Але невирішеними там залишаються три групи питань:

1. Ми маємо дозвіл від Молдови? Чи вже атакуємо територію суверенної держави як Росія робить? Яка думка у партнерів?

2. Де ми маємо зайвих 20-30 тисяч військових, які не потрібні в інших місцях? Щоб блокувати та ефективно діяти в ПМР? Де техніка зайва? Чи може є щось більш пріоритетне?

3. З думки Бутусова виходить, що російські військові та сателіти там просто складуть зброю і ми отримаємо без проблем кілька тисяч полонених. А якщо ні? А вони точно не збираються здаватися.

У Юрії мені подобається його більшовицька безкомпромісність, дилетантська безпосередність і патологічна ненавчаність. Хоча після 2014-2015 начебто треба було вже порозумнішати. Але ні.

Медійник чудовий, питань немає.
Але популіст чужою кров'ю. А це бридко.

Що в підсумку?

Вірте ЗСУ та його командуванню, а не стратегам із чулану.

https://t.me/bogdanov_info/1371
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 07:42

Инсайдеры говорят такое
глава "Транснефти" к Владимиру Путину сразу после Шойгу в тот же день приходил. Явно большие проблемы со снабжением горючим у российской армии, раз президент тут лично разруливает.
.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 07:46

  vitaliian написав:Германский оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщает издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

По данным издания, соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее использовавшихся танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро. Предложение о передаче танков поступило Киеву 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель": первые 22 танка - через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.


старим танкам 1970х зроблять ТО (66 пройдуть більш детальний апгрейд),

завізно це не ті дарунки від яких в захваті
але це значно краще ніж 5к касок від Меркель

німці прорахували війну до 2024 and later, #Schweine#
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 07:48

[quote="5426595:vitaliian"]

ще одна гарна пісня (козацька)
музика така в народному стилі-Горить палає техніка ворожа

Востаннє редагувалось prodigy в Вів 26 кві, 2022 07:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 07:49

prodigy должно же что то остаться на десерт)
vitaliian
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