Интригой остаётся битва за Херсон, ВСУ пока что крупные города штурмом не брали.
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Додано: Вів 26 кві, 2022 06:27
Додано: Вів 26 кві, 2022 06:40
про швеца
утро началось со взрывов, потом тревога..
про швеца
Додано: Вів 26 кві, 2022 07:33
От чего "не поможет"? -- комбайн _уже_ отключили... Какого "пока вызовут специалиста"? -- это Джон Диры -- там _американские_ фермеры с починками "на местах" бодаются -- иммобилайзеры покруче мерседосовских, а тут местный чеченский спец приедет и в поле за пару часов все порешает?..
Додано: Вів 26 кві, 2022 07:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 26 кві, 2022 07:37
Мені сподобався пост Бутусова про «щоб урятувати Маріуполь, треба напасти на Придністров'я».
Але невирішеними там залишаються три групи питань:
1. Ми маємо дозвіл від Молдови? Чи вже атакуємо територію суверенної держави як Росія робить? Яка думка у партнерів?
2. Де ми маємо зайвих 20-30 тисяч військових, які не потрібні в інших місцях? Щоб блокувати та ефективно діяти в ПМР? Де техніка зайва? Чи може є щось більш пріоритетне?
3. З думки Бутусова виходить, що російські військові та сателіти там просто складуть зброю і ми отримаємо без проблем кілька тисяч полонених. А якщо ні? А вони точно не збираються здаватися.
У Юрії мені подобається його більшовицька безкомпромісність, дилетантська безпосередність і патологічна ненавчаність. Хоча після 2014-2015 начебто треба було вже порозумнішати. Але ні.
Медійник чудовий, питань немає.
Але популіст чужою кров'ю. А це бридко.
Що в підсумку?
Вірте ЗСУ та його командуванню, а не стратегам із чулану.
Додано: Вів 26 кві, 2022 07:42
Инсайдеры говорят такое
.
Додано: Вів 26 кві, 2022 07:46
старим танкам 1970х зроблять ТО (66 пройдуть більш детальний апгрейд),
завізно це не ті дарунки від яких в захваті
але це значно краще ніж 5к касок від Меркель
німці прорахували війну до 2024 and later, #Schweine#
Додано: Вів 26 кві, 2022 07:48
[quote="5426595:vitaliian"]
ще одна гарна пісня (козацька)
музика така в народному стилі-Горить палає техніка ворожа
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 26 кві, 2022 07:49, всього редагувалось 1 раз.
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