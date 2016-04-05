в современной войне города обходят и блокируют
так и будет
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Додано: Вів 26 кві, 2022 08:01
в современной войне города обходят и блокируют
так и будет
Додано: Вів 26 кві, 2022 08:10
десерт полит кровью украинцев...
в 1990г немцы приняли в себя огромное ОРДЛО (ГДР), с населением 16,6млн (т.е. в 1991г 20% немцев были из ГДР), за 30 лет к ним на пмж выехало еще 2млн из СНГ (типа фолькдойче, также активно принимали "евреев" и тех кто под них косил), и еще 2млн разных (арабов, афганцев, турков и пр.), самые про-российские -это бывшие наши (часто и из Украины), а так же бывшие ПИОНЕРЫ из ГДР (типа Меркель и еще масса политиков), которые живя в капстране сохранили нутро "социалистов"
надо было еще 30 лет , чтобы изменить мышление немцев, война с РФ все ускорит в 10 раз ( это займет 2-3 года), даже не буду писать сколько это потенциально потерь с нашей стороны
Додано: Вів 26 кві, 2022 08:31
Новый пост в ТГ канале Генерал свр
Вчера вечером президент России Владимир Путин получил от Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева обновленный аналитический доклад, составленный группой экспертов при Совете безопасности. Напомним, что совсем недавно мы рассказывали о докладе именно этой группы экспертов для президента России, в котором они выражали сомнения в возможностях тем количеством российских войск и вооружений, которые принимают участие в "спецоперации", при текущем раскладе сил, добиться поставленных Путиным задач по "восстановлению территориальной целостности ЛДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины". Эксперты указывали на возможности провала попыток наступления российских войск и оценивают шансы на успех ниже 60%, при этом указывают на возможность серьёзных потерь для российской армии.
Вчерашний доклад, основанный на обновленных данных, ещё более пессимистичен и категоричен. Так, эксперты прогнозируют при текущей динамике развития событий, соотношении сил и методах реализации поставленных задач- наиболее вероятным вариантом будет окончание войны в сроки от 42 до 65 дней с полной потерей Россией контроля над всей территорией Украины, включая ЛДНР, за исключением Крыма. НО, и потеря Крыма, хоть и мало вероятна, но тем не менее не исключена, исходя из выводов сделанных в докладе. Доклад содержит рекомендации как изменить положение дел, но все они идут в разрез не только с реализацией задач, поставленных лично Путиным, но и с возможностями Генерального штаба быстро реагировать на динамично меняющуюся ситуацию связанную, в том числе, и с поставками новых видов вооружений ВСУ.
Обсуждать доклад с руководством военного блока Путин будет на совещании уже сегодня. Сегодня также будет совещание у президента с руководством силового блока, Путин потребовал доклад, как могли допустить такое количество "диверсий" на территории России, имеется ввиду взрывы и пожары в ряде регионов включая приграничные с Украиной области. Возможно, наконец сегодня, Путин назначит преемника Зиничева, а то чрезвычайные ситуации есть, а министра нет, непорядок.
Додано: Вів 26 кві, 2022 08:33
путин получил от секретаря совета безопасности патрушева обновленный аналитический доклад, основное содержание которого-нам ЖOПA, сегодня с военными будет думать-как смыться из Украины, скоро запросят переговоры...и смоются
ракеты на Запорожье летели с юго-запада, скорее всего с подводных лодок,сейчас там скорые, пожарные...(
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