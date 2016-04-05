в современной войне города обходят и блокируют
так и будет
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Додано: Вів 26 кві, 2022 08:01
в современной войне города обходят и блокируют
так и будет
Додано: Вів 26 кві, 2022 08:10
десерт полит кровью украинцев...
в 1990г немцы приняли в себя огромное ОРДЛО (ГДР), с населением 16,6млн (т.е. в 1991г 20% немцев были из ГДР), за 30 лет к ним на пмж выехало еще 2млн из СНГ (типа фолькдойче, также активно принимали "евреев" и тех кто под них косил), и еще 2млн разных (арабов, афганцев, турков и пр.), самые про-российские -это бывшие наши (часто и из Украины), а так же бывшие ПИОНЕРЫ из ГДР (типа Меркель и еще масса политиков), которые живя в капстране сохранили нутро "социалистов"
надо было еще 30 лет , чтобы изменить мышление немцев, война с РФ все ускорит в 10 раз ( это займет 2-3 года), даже не буду писать сколько это потенциально потерь с нашей стороны
Додано: Вів 26 кві, 2022 08:31
Новый пост в ТГ канале Генерал свр
Вчера вечером президент России Владимир Путин получил от Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева обновленный аналитический доклад, составленный группой экспертов при Совете безопасности. Напомним, что совсем недавно мы рассказывали о докладе именно этой группы экспертов для президента России, в котором они выражали сомнения в возможностях тем количеством российских войск и вооружений, которые принимают участие в "спецоперации", при текущем раскладе сил, добиться поставленных Путиным задач по "восстановлению территориальной целостности ЛДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины". Эксперты указывали на возможности провала попыток наступления российских войск и оценивают шансы на успех ниже 60%, при этом указывают на возможность серьёзных потерь для российской армии.
Вчерашний доклад, основанный на обновленных данных, ещё более пессимистичен и категоричен. Так, эксперты прогнозируют при текущей динамике развития событий, соотношении сил и методах реализации поставленных задач- наиболее вероятным вариантом будет окончание войны в сроки от 42 до 65 дней с полной потерей Россией контроля над всей территорией Украины, включая ЛДНР, за исключением Крыма. НО, и потеря Крыма, хоть и мало вероятна, но тем не менее не исключена, исходя из выводов сделанных в докладе. Доклад содержит рекомендации как изменить положение дел, но все они идут в разрез не только с реализацией задач, поставленных лично Путиным, но и с возможностями Генерального штаба быстро реагировать на динамично меняющуюся ситуацию связанную, в том числе, и с поставками новых видов вооружений ВСУ.
Обсуждать доклад с руководством военного блока Путин будет на совещании уже сегодня. Сегодня также будет совещание у президента с руководством силового блока, Путин потребовал доклад, как могли допустить такое количество "диверсий" на территории России, имеется ввиду взрывы и пожары в ряде регионов включая приграничные с Украиной области. Возможно, наконец сегодня, Путин назначит преемника Зиничева, а то чрезвычайные ситуации есть, а министра нет, непорядок.
Додано: Вів 26 кві, 2022 08:33
путин получил от секретаря совета безопасности патрушева обновленный аналитический доклад, основное содержание которого-нам ЖOПA, сегодня с военными будет думать-как смыться из Украины, скоро запросят переговоры...и смоются
ракеты на Запорожье летели с юго-запада, скорее всего с подводных лодок,сейчас там скорые, пожарные...(
❗️Інформація щодо ранкової ворожої атаки ❗️
Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.
За попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 26 кві, 2022 09:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 кві, 2022 10:10
vitaliian может они после азовстали хотят разрушить комбинаты кривого рога и запорожья-попросту лешить нас тяжелой металургии навсегда
Додано: Вів 26 кві, 2022 10:17
не думаю, до крейсера ещё можно было выдать за победу Херсон, провести там парад освободителей и тихо свернуть "СВО" (так у них называют войну). Сейчас этот финт ушами не проканает. Херсон на РФ никого не интересует, в диванных пабликах про него вообще не вспоминают. Ни Кривой рог ни админграницы ордло за "большую победу" не выдать. Потери не адекватны приобретениям.
Чем ближе крах тем больше безумия. Если Герасимов на полном серьезе обещает взять Одессу, которая в разы больше Мариуполя и где границы РФ под боком нет - будут идти до последнего солдата, пока пуйло не поймёт что все обещания военных- лапша.
Чтобы как то оправдать потери, будут взрывать сами себя. Уничтожение террористов тоже победа, особенно в глазах тех кого взорвали. Может даже больше победа, чем Киев или Львов, которые далеко и мало кому нужны.
очень вероятно, в этом хотя бы минимальная логика есть, которую они кажется ещё в Буче потеряли.
Додано: Вів 26 кві, 2022 10:39
кажется Петросян останется безработным
Гиркин пугает Приднестровье зачисткой со стороны ... Украины. Слишком лёгкая победа в условиях когда канала поддержать Тирасполь у Москвы нет.
Обменять Тирасполь на Мариуполь политически вряд ли выйдет... Молдова торга её территориями не поймёт. Но комбинация хорошая, пусть русня выбирает победа в Мариуполе с поражением в Приднестровье. Или ни того ни другого.
(просто мысли, я не Бутусов и ни к чему ВСУ не призываю)
ещё можно ракету с гуманитаркой прислать. Там же
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