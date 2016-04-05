Додано: Вів 26 кві, 2022 08:31

Вчера вечером президент России Владимир Путин получил от Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева обновленный аналитический доклад, составленный группой экспертов при Совете безопасности. Напомним, что совсем недавно мы рассказывали о докладе именно этой группы экспертов для президента России, в котором они выражали сомнения в возможностях тем количеством российских войск и вооружений, которые принимают участие в "спецоперации", при текущем раскладе сил, добиться поставленных Путиным задач по "восстановлению территориальной целостности ЛДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины". Эксперты указывали на возможности провала попыток наступления российских войск и оценивают шансы на успех ниже 60%, при этом указывают на возможность серьёзных потерь для российской армии.



Вчерашний доклад, основанный на обновленных данных, ещё более пессимистичен и категоричен. Так, эксперты прогнозируют при текущей динамике развития событий, соотношении сил и методах реализации поставленных задач- наиболее вероятным вариантом будет окончание войны в сроки от 42 до 65 дней с полной потерей Россией контроля над всей территорией Украины, включая ЛДНР, за исключением Крыма. НО, и потеря Крыма, хоть и мало вероятна, но тем не менее не исключена, исходя из выводов сделанных в докладе. Доклад содержит рекомендации как изменить положение дел, но все они идут в разрез не только с реализацией задач, поставленных лично Путиным, но и с возможностями Генерального штаба быстро реагировать на динамично меняющуюся ситуацию связанную, в том числе, и с поставками новых видов вооружений ВСУ.



Обсуждать доклад с руководством военного блока Путин будет на совещании уже сегодня. Сегодня также будет совещание у президента с руководством силового блока, Путин потребовал доклад, как могли допустить такое количество "диверсий" на территории России, имеется ввиду взрывы и пожары в ряде регионов включая приграничные с Украиной области. Возможно, наконец сегодня, Путин назначит преемника Зиничева, а то чрезвычайные ситуации есть, а министра нет, непорядок.