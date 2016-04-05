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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:18
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vitaliian
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:59
edvardd написав:
путин получил от секретаря совета безопасности патрушева обновленный аналитический доклад, основное содержание которого-нам ЖOПA, сегодня с военными будет думать-как смыться из Украины, скоро запросят переговоры...и смоются
ракеты на Запорожье летели с юго-запада, скорее всего с подводных лодок,сейчас там скорые, пожарные...(
❗️Інформація щодо ранкової ворожої атаки ❗️
Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.
За попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.
Подскажите, я видел видео, что упали ракеты на территорию алюминиевого завода. А он разве работает? Я был уверен, что он давно попилен ещё при российских собственниках. Опять вопрос, что же они там нашли такого стратегического?
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