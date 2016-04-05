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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:18
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vitaliian
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:59
edvardd написав:
путин получил от секретаря совета безопасности патрушева обновленный аналитический доклад, основное содержание которого-нам ЖOПA, сегодня с военными будет думать-как смыться из Украины, скоро запросят переговоры...и смоются
ракеты на Запорожье летели с юго-запада, скорее всего с подводных лодок,сейчас там скорые, пожарные...(
❗️Інформація щодо ранкової ворожої атаки ❗️
Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.
За попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.
Подскажите, я видел видео, что упали ракеты на территорию алюминиевого завода. А он разве работает? Я был уверен, что он давно попилен ещё при российских собственниках. Опять вопрос, что же они там нашли такого стратегического?
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Додано: Вів 26 кві, 2022 12:40
vitaliian написав:
Руководство Приднестровья в ближайшее время примет решения в защиту интересов республики.
кажется Петросян останется безработным
Гиркин пугает Приднестровье зачисткой со стороны ... Украины. Слишком лёгкая победа в условиях когда канала поддержать Тирасполь у Москвы нет.
Обменять Тирасполь на Мариуполь политически вряд ли выйдет... Молдова торга её территориями не поймёт. Но комбинация хорошая, пусть русня выбирает победа в Мариуполе с поражением в Приднестровье.
Или ни того ни другого.
(просто мысли, я не Бутусов и ни к чему ВСУ не призываю)
Скорее всего хотят показать, что не надо "пробивать коридор к Приднестровью" через Одессу и Николаев, поскольку Приднестровье само может легко перестать существовать в течение пару дней, превратившись в полноценную часть Молдовы(собственно, как и должно быть согласно международному праву)
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Damien
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Додано: Вів 26 кві, 2022 12:53
budivelnik написав: Damien написав: vitaliian написав:
⚡️Оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5 — издание Welt.
Никто раньше не думал, что может порадовать фраза - "на Киев идут немецкие танки"
Уточнення
На москву...йдуть німецькі танки з українськими екіпажами.
а Бабченко поедет на "Абрамсе"
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Додано: Вів 26 кві, 2022 13:24
Damien написав:
Скорее всего хотят показать, что не надо "пробивать коридор к Приднестровью" через Одессу и Николаев, поскольку Приднестровье само может легко перестать существовать в течение пару дней, превратившись в полноценную часть Молдовы(собственно, как и должно быть согласно международному праву)
ненападением на Тирасполь можно выторговать гораздо больше. Имхо. Это будет 100% поражение РФ, как и крейсер.
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vitaliian
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Додано: Вів 26 кві, 2022 13:36
greenozon написав:
Президент Молдови Майя Санду скликає срочне засідання Ради Безпеки
история повторяется через 100 лет(а ля Гитлер-Судеты,Польша)-всё из-за вечно обеспокоенного сша и европы-они вскормили Путлера своими деньгами и жополизтвом.Вот результат-он хочет стать соберателем земель срусских
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Додано: Вів 26 кві, 2022 13:39
vitaliian закупка в феврале минобороны рф 45 000 пакетов для трупов воспринималась как фейк тогда-но теперь понятно что именно на эти потери они и расчитывали---будут давить до конца,потом наверное ещё докупят пакетов
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Додано: Вів 26 кві, 2022 13:46
vitaliian написав:
ненападением на Тирасполь можно выторговать гораздо больше. Имхо. Это будет 100% поражение РФ, как и крейсер.
Москва розуміє тільки силу..
Тому
1 Спочатку надавати по мордасам в Придністровьї...а потім цікавитись чи не хочуть педераційники ще...
2 Причиною входження в Придністровья - можна назвати виконання ще старої угоди про вивезення складів озброєння з території....Молдови.
3 Після входження - створення автономної ПМР в складі Молдови під протекторатом України
ПС
Правда існує одна проблемка
Нам в Придністровьї потрібні тільки армійські склади...але ці склади знищити -москалики можуть на раз/два
Море близько
Охорона(сьогоднішня) під їх контролем...
Тому при бажанні там вони можуть влаштувати такий армагедон....що тактична ядерна зброя на його фоні буде виглядати квіточками...
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budivelnik
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Додано: Вів 26 кві, 2022 13:56
budivelnik написав:
Спочатку надавати по мордасам в Придністровьї...а
имхо не надо туда лезть, румыны хотят пусть забирают.
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Додано: Вів 26 кві, 2022 14:01
vitaliian написав: budivelnik написав:
Спочатку надавати по мордасам в Придністровьї...а
имхо не надо туда лезть, румыны хотят пусть забирают.
Румуни не полізуть...
Для ПМР - румуни як червона ганчірка на бика...
А от Україна - 50/на 50%...бо добра половина має паспорта України , ще третина росії...
Тому
Зайти і оточити склади-вигнавши охорону....і почати виконувати угоду по вивезенню боєприпасів на територію України..
А захоче Молдова заходити чи побоїться - нам по барабану..
Ми займаємось демілітарізацією території...
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