konstantin kirovograd написав:
история повторяется через 100 лет(а ля Гитлер-Судеты,Польша)-всё из-за вечно обеспокоенного сша и европы-они вскормили Путлера своими деньгами и жополизтвом.Вот результат-он хочет стать соберателем земель срусских
Не повторяється.
В 1939 Європа боялась Гітлера. Реально боялась. Зараз не боїться - це 100%.
США тоді дійсно була "обеспокоена", але це логічно, бо тоді часи були дещо інші.
В 30-х Європа не "вскармливала" Гітлера. Тоді всі прекрасно розуміли хто такий Гітлер і що все йде до війни.
Зараз ситуація абсолютно інша.
Загроз Заходу немає(крім ядерної зброї). При бажанні Захід може прибити Пу за місяць - повне торгове і фінансове ембарго. І все - Пу кінець. Проблема тільки в тому що Захід також багато втратить, а Україна не той випадок щоб так багато втрачати. А якби не люди(виборці) то я думаю ми навіть зброї не отримали б.
Нагадаю - в 1939/40 Фінляндії НІХТО не допомагав. Взагалі!