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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 867868869870871872>
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:15

  konstantin kirovograd написав:
  greenozon написав:Президент Молдови Майя Санду скликає срочне засідання Ради Безпеки

история повторяется через 100 лет(а ля Гитлер-Судеты,Польша)-всё из-за вечно обеспокоенного сша и европы-они вскормили Путлера своими деньгами и жополизтвом.Вот результат-он хочет стать соберателем земель срусских

Не повторяється.
В 1939 Європа боялась Гітлера. Реально боялась. Зараз не боїться - це 100%.
США тоді дійсно була "обеспокоена", але це логічно, бо тоді часи були дещо інші.
В 30-х Європа не "вскармливала" Гітлера. Тоді всі прекрасно розуміли хто такий Гітлер і що все йде до війни.
Зараз ситуація абсолютно інша.
Загроз Заходу немає(крім ядерної зброї). При бажанні Захід може прибити Пу за місяць - повне торгове і фінансове ембарго. І все - Пу кінець. Проблема тільки в тому що Захід також багато втратить, а Україна не той випадок щоб так багато втрачати. А якби не люди(виборці) то я думаю ми навіть зброї не отримали б.
Нагадаю - в 1939/40 Фінляндії НІХТО не допомагав. Взагалі!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:20

budivelnik предлагаю вам возглавить это нападение и идти первым за орденом...как вы себе представляете захват части суверенного государства-если завтра венгры на закарпатье пойдут склады окружать а румыны и поляки на черновцы и львов...понятно что энергия прёт и не можжно её обуздать-но иногда лучше промолчать чем такое ляпать
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:25

  konstantin kirovograd написав:budivelnik предлагаю вам возглавить это нападение и идти первым за орденом...как вы себе представляете захват части суверенного государства-если завтра венгры на закарпатье пойдут склады окружать а румыны и поляки на черновцы и львов...понятно что энергия прёт и не можжно её обуздать-но иногда лучше промолчать чем такое ляпать
1 Для дурнів...
Відповідальність за прийняте рішення несе не той хто радить..а той хто приймає.
А з свого боку можу висловлювати будь які припущення...
Якщо вони виявляться розумними - ними скористаються
Не розумними - їх проігнорують
2 Не кажіть що я маю робити - і я промовчу куди вам йти...
3 Є такий експерт Жданов...
Його важко запідозрити в шапкозакиданні(це не арестович)
Але чомусь його поради один в один такі ж як озвучую я...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:31

budivelnik
Олег Жданов - військовий експерт, полковник запасу ЗСУ.

Біографія
Народився 31 березня 1966 року[1].

1987 року закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище.

З 1987 по 1992 рік служив у Західній групі радянських військ у Німеччині у місті Борна. Наступні п'ять років проходив службу в 331-му самохідно-артилерійському полку, що входив до 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

З 1997 до 1999 року Жданов викладав у Національній академії оборони України. Потім п'ять років, по 2004, працював у головному управлінні ракетних військ та артилерії.

З 2004 до 2007 року основним його місцем служби було Головне оперативне управління Генерального штабу української армії.

У званні полковника пішов у запас.

чел форму носил 15 лет назад---какой он эксперт может быть---обычный блохер помелом помохать
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:обычный блохер помелом помохать
А ти тоді хто?
Діючий полковник?
Чи на якій підставі вирішив що краще розумієшся на військовій справі ніж полковник Генштабу?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:47

  budivelnik написав:Є такий експерт Жданов...
Його важко запідозрити в шапкозакиданні(це не арестович)
Але
освобождение Приднестровья в мире будет воспринято как нападение на Молдову и сразу половины поддержки исчезнет. Если не вся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 кві, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:51

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:1 Для дурнів...
Відповідальність за прийняте рішення несе не той хто радить..а той хто приймає.
А з свого боку можу висловлювати будь які припущення...
Якщо вони виявляться розумними - ними скористаються
Не розумними - їх проігнорують
2 Не кажіть що я маю робити - і я промовчу куди вам йти...
3 Є такий експерт Жданов...
Його важко запідозрити в шапкозакиданні(це не арестович)
Але чомусь його поради один в один такі ж як озвучую я...
вы и с его аккаунта пишете?)
Ще в 2009 році , на цьому форумі київські користувачі всерьоз при очних зустрічах на пиві обговорювали питання
скільки людей пише під ніком - будівельник....
і як ця група скоординовує свої дії щоб не вийшло що пара повідомлень одночасно викладається на кількох гілках...

Отже
Я росту...
13 років тому - я був групою простих дописувачів
Сьогодні виявляється що я пишу з акаунтів Арестовича і Жданова...
Цікаво - скільки років повинно пройти щоб мене підвищили до акаунтів Порошенка-Турчинова-Яценюка?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:52

budivelnik аха-ха аргументы закончились я так понимаю...но отвечу-не может быть нормальным експертом совдеповский офицер пенсионер прошедший обучение в совковых академиях военных. Как сказал один молодой офицер в интервью на фронте-Я окончил военный институт три года назади все эти знания не годятся что нас 5 лет учили по советским лекалам-инструкторы НАТО за полгода научили больше и лучше и современней чем 5 лет в институте.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:53

  budivelnik написав:Цікаво - скільки років повинно пройти щоб мене підвищили до акаунтів Порошенка-Турчинова-Яценюка
ну вы гениальный форумчанин, думаю что не долго)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:освобождение Приднестровья в мире будет воспринято как нападение на Молдову и сразу половины поддержки исчезнет
Якщо ця операція попередньо не узгодиться з НАТО і іншими...
budivelnik
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