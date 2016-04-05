А есть прецеденты когда НАТО разрешило вне своего блока что то освободить? Так только РФ себя ведёт. Этот вопрос касается только Молдовы , которая не в союзе ни с нами ни с НАТО, поэтому сама должна его решать.
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Додано: Вів 26 кві, 2022 14:55
А есть прецеденты когда НАТО разрешило вне своего блока что то освободить? Так только РФ себя ведёт. Этот вопрос касается только Молдовы , которая не в союзе ни с нами ни с НАТО, поэтому сама должна его решать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 кві, 2022 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 кві, 2022 14:57
Додано: Вів 26 кві, 2022 14:58
vitaliian не отвлекайте человека-он сейчас склонился над картами и чертит направления атаки на Преднестровье
Додано: Вів 26 кві, 2022 14:59
Ви напевно айтішник....
Тільки айтішники думають що в світі всюди працює закон Мура і все міняється в два рази за 18 місяців....
Так от
Натівські експерти вважали що ми програєм за 72-96 годин...
Скільки вже годин пройшло? 1400? - то що натівці помилились в 20-30 разів?
Для всіх інших
Полковник Генштабу... - це величина.
Він може погано намотувати портятнки...але він точно знає скільки пішки пройде рота і який відсоток бійців не розітре ноги.....
Полковник Генштабу - це еліта..особливо артилеристи...
ми до сьогодні разом з москалями воюємо гарматою Д30...так для довідки
Додано: Вів 26 кві, 2022 15:00
Косово....
Далі продовжувати?
Кувейт
Ще продовжити?
Додано: Вів 26 кві, 2022 15:00
Приднестровье может освободить только Молдова, другое дело если с помощью и поддержкой всей коалиции.
Пугать таким ходом, что Украина вторгнется ,это политическое безумие.
Додано: Вів 26 кві, 2022 15:02
Чого зуби скалиш сидячи у власноручно надзюреній калюжі і розглядаючи в ній відблиски...
Отримав - зализуй рани і не вякай якщо побачив що на чужому фоні виглядаєш дурнем.
Додано: Вів 26 кві, 2022 15:04
Косово....
Далі продовжувати?
Кувейт
Ще продовжити?[/quote]
А при чём тут движуха в Косово и Кувейте к вашему предложению от нех... делать зайти на территорию суверенного государства потому что Жданов полковник нафталиновый так решил ну при чём тут пример косово вообще
Додано: Вів 26 кві, 2022 15:04
формальной коалиции нет. Украина просит оружие и ей его дают/продают. Кто то объявил войну РФ? Во вторых Молдова предпочла нейтралитет, хотя в её ситуации это скорее унизительно чем странно, но это её решение за которое Санду ещё будет стыдно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 кві, 2022 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 кві, 2022 15:05
Приднестровье может освободить только Молдова, другое дело если с помощью и поддержкой всей коалиции.
Пугать таким ходом, что Украина вторгнется ,это политическое безумие.[/quote]
ну это наверное все понимают кроме Жданова и Строителя
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