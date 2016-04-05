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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 868869870871872>
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:55

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:освобождение Приднестровья в мире будет воспринято как нападение на Молдову и сразу половины поддержки исчезнет
Якщо ця операція попередньо не узгодиться з НАТО і іншими...

А есть прецеденты когда НАТО разрешило вне своего блока что то освободить? Так только РФ себя ведёт. Этот вопрос касается только Молдовы , которая не в союзе ни с нами ни с НАТО, поэтому сама должна его решать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 кві, 2022 15:00, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:57

:D
  budivelnik написав:
  vitaliian написав:освобождение Приднестровья в мире будет воспринято как нападение на Молдову и сразу половины поддержки исчезнет
Якщо ця операція попередньо не узгодиться з НАТО і іншими...
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:58

vitaliian не отвлекайте человека-он сейчас склонился над картами и чертит направления атаки на Преднестровье
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:59

  konstantin kirovograd написав:budivelnik аха-ха аргументы закончились я так понимаю...но отвечу-не может быть нормальным експертом совдеповский офицер пенсионер прошедший обучение в совковых академиях военных. Как сказал один молодой офицер в интервью на фронте-Я окончил военный институт три года назади все эти знания не годятся что нас 5 лет учили по советским лекалам-инструкторы НАТО за полгода научили больше и лучше и современней чем 5 лет в институте.
Ви напевно айтішник....
Тільки айтішники думають що в світі всюди працює закон Мура і все міняється в два рази за 18 місяців....
Так от
Натівські експерти вважали що ми програєм за 72-96 годин...
Скільки вже годин пройшло? 1400? - то що натівці помилились в 20-30 разів?

Для всіх інших
Полковник Генштабу... - це величина.
Він може погано намотувати портятнки...але він точно знає скільки пішки пройде рота і який відсоток бійців не розітре ноги.....

Полковник Генштабу - це еліта..особливо артилеристи...
ми до сьогодні разом з москалями воюємо гарматою Д30...так для довідки
Д-30 (Індекс ГРАУ 2А18) — причіпна гаубиця калібру 122-мм, створена в Радянському Союзі в кінці 1950-х років. Була прийнята на озброєння СРСР на початку 1960-х.

На озброєнні 35 країн, без урахування країн колишнього СРСР, знаходиться близько 3600 гармат.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:00

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:
  vitaliian написав:освобождение Приднестровья в мире будет воспринято как нападение на Молдову и сразу половины поддержки исчезнет
Якщо ця операція попередньо не узгодиться з НАТО і іншими...
А есть прецеденты когда НАТО разрешило вне своего блока что то освободить? Так только РФ себя ведёт. Даже Китай стесняется забрать Тайвань силой.
Косово....
Далі продовжувати?
Кувейт
Ще продовжити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:00

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Є такий експерт Жданов...
Його важко запідозрити в шапкозакиданні(це не арестович)
Але
освобождение Приднестровья в мире будет воспринято как нападение на Молдову и сразу половины поддержки исчезнет. Если не вся.

Приднестровье может освободить только Молдова, другое дело если с помощью и поддержкой всей коалиции.
Пугать таким ходом, что Украина вторгнется ,это политическое безумие.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:02

  konstantin kirovograd написав:vitaliian не отвлекайте человека-он сейчас склонился над картами и чертит направления атаки на Преднестровье
Чого зуби скалиш сидячи у власноручно надзюреній калюжі і розглядаючи в ній відблиски...

Отримав - зализуй рани і не вякай якщо побачив що на чужому фоні виглядаєш дурнем.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:04

Косово....
Далі продовжувати?
Кувейт
Ще продовжити?[/quote]

А при чём тут движуха в Косово и Кувейте к вашему предложению от нех... делать зайти на территорию суверенного государства потому что Жданов полковник нафталиновый так решил :D ну при чём тут пример косово вообще
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:04

  AlexMotel написав:если с помощью и поддержкой всей коалиции.
формальной коалиции нет. Украина просит оружие и ей его дают/продают. Кто то объявил войну РФ? Во вторых Молдова предпочла нейтралитет, хотя в её ситуации это скорее унизительно чем странно, но это её решение за которое Санду ещё будет стыдно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 кві, 2022 15:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:05

Приднестровье может освободить только Молдова, другое дело если с помощью и поддержкой всей коалиции.
Пугать таким ходом, что Украина вторгнется ,это политическое безумие.[/quote]

:D :D :D ну это наверное все понимают кроме Жданова и Строителя
konstantin kirovograd
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