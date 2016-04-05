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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:08
Експерти ... А хто знає , скільки реально війська руського в ПМР ? Скільки техніки та озброєння ? І ще одне питання , яке мене мучає вже багато років. Яким чином з московії туди можна щось привезти ?
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Puente
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:08
Что-то budivelnik сегодня несёт отборнейшую фигню
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pesikot
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:08
budivelnik написав:
Косово....
Далі продовжувати?
Кувейт
Ще продовжити?
А при чём тут движуха в Косово и Кувейте к вашему предложению от нех... делать зайти на территорию суверенного государства потому что Жданов полковник нафталиновый так решил
ну при чём тут пример косово вообще
Косово знищував аналог педерації - Сербія
Кувейт захоплював поїхавший з глузду Хусейн...
В Молдавії відкушена частинка її території сьогоднішнім маньяком - пуйлом...
Навіщо маньяку залишати важелі впливу..якщо йому весь світ пробує вибити зуби?
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budivelnik
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:11
Puente написав:
Експерти ... А хто знає , скільки реально війська руського в ПМР ? Скільки техніки та озброєння ? І ще одне питання , яке мене мучає вже багато років.
Вся армія - 3000 осіб
На охороні складів і тили/забезпечення - 1500 осіб
Відносно бойові частини - 1500 осіб
Вся територія прострілюється наскрізь будь-якою артилерійською системою
Важкого озброєння(танки) практично немає
Авіація - відсутня...
З точки зору військової - вони приречені..
Тому повністю залежатиь від політичного рішення
Якщо Захід скаже що він не проти....ПМРу залишиться 10 годин існувати як окрема політична територія.
Puente написав:
Яким чином з московії туди можна щось привезти ?
Ніяк...Тільки повітрям
Та й то без посадок, бо будь-який борт буде збитий в момент спроби сісти на території ПМР
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budivelnik
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:20
budivelnik написав:
З точки зору військової - вони приречені..
Тому повністю залежатиь від політичного рішення
Якщо Захід скаже що він не проти....ПМРу залишиться 10 годин існувати як окрема політична територія.
Как Мариуполю? Многие в ВСУ готовы к таким же уличным боям в Тирасполе, Бендерах и Дубоссарах, только с другой стороны?
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phantom_systems
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:25
phantom_systems написав: budivelnik написав:
З точки зору військової - вони приречені..
Тому повністю залежатиь від політичного рішення
Якщо Захід скаже що він не проти....ПМРу залишиться 10 годин існувати як окрема політична територія.
Как Мариуполю? Многие в ВСУ готовы к таким же уличным боям в Тирасполе, Бендерах и Дубоссарах, только с другой стороны?
В мене тітка в Придністровьї...
Ще раз для переляканих
50% мешканців ПМР є етнічними українцями і мають українські паспорти(правда паралельно з пмр)
Тому
Проти румунів - воювати будуть
Проти України - не будуть....
ПС
В Тірасполі відсутні споруди аналогічні Азовсталі...це сільськогосподарський регіон....
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budivelnik
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:28
hume написав: edvardd написав:
путин получил от секретаря совета безопасности патрушева обновленный аналитический доклад, основное содержание которого-нам ЖOПA, сегодня с военными будет думать-как смыться из Украины, скоро запросят переговоры...и смоются
ракеты на Запорожье летели с юго-запада, скорее всего с подводных лодок,сейчас там скорые, пожарные...(
❗️Інформація щодо ранкової ворожої атаки ❗️
Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби.
За попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.
Подскажите, я видел видео, что упали ракеты на территорию алюминиевого завода. А он разве работает? Я был уверен, что он давно попилен ещё при российских собственниках. Опять вопрос, что же они там нашли такого стратегического?
производство извести, аренда помещений...хз что там
под городом сбили ещё 4ю ракету, летела с востока...
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:28
phantom_systems написав:
Многие в ВСУ готовы к таким же уличным боям в Тирасполе, Бендерах и Дубоссарах, только с другой стороны?
Та не надо там брать никакие города. Склад вывезти и хватит.
Впрочем и в городе руснявый солдат, который там служил как на курорте (копеечные фрукты, вино) не будет там умирать. Так что можно и техники немало заполучить. Особенно если внезапно перерезать и изолировать войска от городов.
Я тоже давно думал, что это не плохая идея , забрать там все у орков. Только ПВО надо, бо будут имитировать поддержку рашисткой авиацией.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 26 кві, 2022 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:29
budivelnik написав: vitaliian написав: budivelnik написав:
1 Для дурнів...
Відповідальність за прийняте рішення несе не той хто радить..а той хто приймає.
А з свого боку можу висловлювати будь які припущення...
Якщо вони виявляться розумними - ними скористаються
Не розумними - їх проігнорують
2 Не кажіть що я маю робити - і я промовчу куди вам йти...
3 Є такий експерт Жданов...
Його важко запідозрити в шапкозакиданні(це не арестович)
Але чомусь його поради один в один такі ж як озвучую я...
вы и с его аккаунта пишете?)
Ще в 2009 році , на цьому форумі київські користувачі всерьоз при очних зустрічах
на пиві обговорювали питання
скільки людей пише під ніком - будівельник
....
і як ця група скоординовує свої дії щоб не вийшло що пара повідомлень одночасно викладається на кількох гілках...
Отже
Я росту...
13 років тому - я був групою простих дописувачів
Сьогодні виявляється що я пишу з акаунтів Арестовича і Жданова...
Цікаво - скільки років повинно пройти щоб мене підвищили до акаунтів Порошенка-Турчинова-Яценюка?
все-таки были очные встречи - и что произошло с этой традицией?
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:31
phantom_systems написав: budivelnik написав:
З точки зору військової - вони приречені..
Тому повністю залежатиь від політичного рішення
Якщо Захід скаже що він не проти....ПМРу залишиться 10 годин існувати як окрема політична територія.
Как Мариуполю? Многие в ВСУ готовы к таким же уличным боям в Тирасполе, Бендерах и Дубоссарах, только с другой стороны?
Вы ждете там такой самоотверженности???
чего-то Вы недопонимаете...
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