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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 869870871872
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:32

  Shaman написав:все-таки были очные встречи - и что произошло с этой традицией?
Не знаю
Я ж не киянин і на цих зустрічах присутнім не був...
Про їх наявність знаю з двох джерел
а - з переписки з одним з форумчан
б - від адміністрації цих сторінок, коли приїзжав давати інтервью...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:41

  vitaliian написав:
  AlexMotel написав:если с помощью и поддержкой всей коалиции.
формальной коалиции нет. Украина просит оружие и ей его дают/продают. Кто то объявил войну РФ? Во вторых Молдова предпочла нейтралитет, хотя в её ситуации это скорее унизительно чем странно, но это её решение за которое Санду ещё будет стыдно.

Тут еще бы истенное настроения пнровцев знать(не властей), а так дать клич и обьявить о конце оккупационого режима на територии Молдовы. Тягаться там сейчас ни кто не будет, тоже самое и Грузия может сделать со своими территориями... про финов и японяк уже молчу, эти уже после контроля крембрюлевских начнут прощупывать.
AlexMotel
 
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