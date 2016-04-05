Не знаю
Я ж не киянин і на цих зустрічах присутнім не був...
Про їх наявність знаю з двох джерел
а - з переписки з одним з форумчан
б - від адміністрації цих сторінок, коли приїзжав давати інтервью...
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:32
Додано: Вів 26 кві, 2022 15:41
Тут еще бы истенное настроения пнровцев знать(не властей), а так дать клич и обьявить о конце оккупационого режима на територии Молдовы. Тягаться там сейчас ни кто не будет, тоже самое и Грузия может сделать со своими территориями... про финов и японяк уже молчу, эти уже после контроля крембрюлевских начнут прощупывать.
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