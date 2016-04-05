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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 869870871872
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:Експерти ... А хто знає , скільки реально війська руського в ПМР ? Скільки техніки та озброєння ? І ще одне питання , яке мене мучає вже багато років. Яким чином з московії туди можна щось привезти ?

гугліть укрправду. там було на початку коротке резюме.
ізюминка, сама ротація контингенту - через Молдову, комерційними рейсами, перевдягнуті спортсмени. Молдова періодично ловить таких гастролерів і розвертає.
То все приречені самовбивці. Пастка.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:18

  konstantin kirovograd написав:vitaliian закупка в феврале минобороны рф 45 000 пакетов для трупов воспринималась как фейк тогда-но теперь понятно что именно на эти потери они и расчитывали---будут давить до конца,потом наверное ещё докупят пакетов
цитирую
Вчера президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Валерием Герасимовым и Александром Бортниковым.

Во время обсуждения текущей ситуации на фронте речь зашла о потерях российских войск, и Валерий Герасимов охарактеризовал потери как "существенные". На этом Путин перебил Герасимова и спросил, "что значит существенные?" Не дождавшись ответа, Путин продолжил,  что допустимые потери и тридцать и пятьдесят тысяч человек это ничто по сравнению с теми целями, которые будут достигнуты после победы.

Новые сроки "победы" Путин ограничил 7 мая, именно к этой дате он планирует принудить украинское руководство подписать соглашение,  которое можно будет представить как капитуляцию и провести "триумфальный парад победы".
и другой паблик
...оккупантов хоронят в целлофановых пакетах в цветах флага РФ. Нет, ну серьезно – не верил, пока не увидел фото. Вот лежит себе такой солдатик в пакетике. Пованивает прямо на церемонии прощания. А все потому, что гробы уже роскошь, слишком много трупов везут. Сверхдержава!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:41

Пишут что мост бомбанули перед Белгород Днестровским (тот что в Затоке) где лиман впадает в море.
Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 17:05

Какая бедная фантазия

vitaliian
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  #<1 ... 869870871872
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