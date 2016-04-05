Puente написав:Експерти ... А хто знає , скільки реально війська руського в ПМР ? Скільки техніки та озброєння ? І ще одне питання , яке мене мучає вже багато років. Яким чином з московії туди можна щось привезти ?
гугліть укрправду. там було на початку коротке резюме. ізюминка, сама ротація контингенту - через Молдову, комерційними рейсами, перевдягнуті спортсмени. Молдова періодично ловить таких гастролерів і розвертає. То все приречені самовбивці. Пастка.
konstantin kirovograd написав:vitaliian закупка в феврале минобороны рф 45 000 пакетов для трупов воспринималась как фейк тогда-но теперь понятно что именно на эти потери они и расчитывали---будут давить до конца,потом наверное ещё докупят пакетов
цитирую
Вчера президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Валерием Герасимовым и Александром Бортниковым.
Во время обсуждения текущей ситуации на фронте речь зашла о потерях российских войск, и Валерий Герасимов охарактеризовал потери как "существенные". На этом Путин перебил Герасимова и спросил, "что значит существенные?" Не дождавшись ответа, Путин продолжил, что допустимые потери и тридцать и пятьдесят тысяч человек это ничто по сравнению с теми целями, которые будут достигнуты после победы.
Новые сроки "победы" Путин ограничил 7 мая, именно к этой дате он планирует принудить украинское руководство подписать соглашение, которое можно будет представить как капитуляцию и провести "триумфальный парад победы".
и другой паблик
...оккупантов хоронят в целлофановых пакетах в цветах флага РФ. Нет, ну серьезно – не верил, пока не увидел фото. Вот лежит себе такой солдатик в пакетике. Пованивает прямо на церемонии прощания. А все потому, что гробы уже роскошь, слишком много трупов везут. Сверхдержава!