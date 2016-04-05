vitaliian написав:Бої йдуть дуже близько до Запоріжжя. Сьогодні вийшло повідомлення від Міноборони, в якому вказувалося, що ворог веде наступ на село Трудолюбівка (прапорець на карті), що у 16 км від Запоріжжя. Дуже довгий час тут можна було говорити про якусь "лінію фронту" Василівка(під контролем окупанта)-Оріхів-Гуляйполе(під нашим контролем). Втім, сьогодні ворог дійшов туди. Ще не ясно звідки саме він прорвався (є підозра, що з Василівки), але Оріхів та Гуляйполе досі під нашим контролем. Буду спостерігати за ситуацією
vitaliian написав:Бої йдуть дуже близько до Запоріжжя. Сьогодні вийшло повідомлення від Міноборони, в якому вказувалося, що ворог веде наступ на село Трудолюбівка (прапорець на карті), що у 16 км від Запоріжжя. Дуже довгий час тут можна було говорити про якусь "лінію фронту" Василівка(під контролем окупанта)-Оріхів-Гуляйполе(під нашим контролем). Втім, сьогодні ворог дійшов туди. Ще не ясно звідки саме він прорвався (є підозра, що з Василівки), але Оріхів та Гуляйполе досі під нашим контролем. Буду спостерігати за ситуацією
Десь бачив скарги на цу, бої йдуть під Трудолюбівкою ХЕРСОНСЬКОЇ обл. Але про це чомусь написала Запорізька адміністрація. І почався кіпіш...
vitaliian написав:Бої йдуть дуже близько до Запоріжжя. Сьогодні вийшло повідомлення від Міноборони, в якому вказувалося, що ворог веде наступ на село Трудолюбівка (прапорець на карті), що у 16 км від Запоріжжя. Дуже довгий час тут можна було говорити про якусь "лінію фронту" Василівка(під контролем окупанта)-Оріхів-Гуляйполе(під нашим контролем). Втім, сьогодні ворог дійшов туди. Ще не ясно звідки саме він прорвався (є підозра, що з Василівки), але Оріхів та Гуляйполе досі під нашим контролем. Буду спостерігати за ситуацією