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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 870871872873
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:04

  vitaliian написав:Бої йдуть дуже близько до Запоріжжя. Сьогодні вийшло повідомлення від Міноборони, в якому вказувалося, що ворог веде наступ на село Трудолюбівка (прапорець на карті), що у 16 км від Запоріжжя. Дуже довгий час тут можна було говорити про якусь "лінію фронту" Василівка(під контролем окупанта)-Оріхів-Гуляйполе(під нашим контролем). Втім, сьогодні ворог дійшов туди. Ще не ясно звідки саме він прорвався (є підозра, що з Василівки), але Оріхів та Гуляйполе досі під нашим контролем. Буду спостерігати за ситуацією

воможно эта, 37 км...
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... d35.699953
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:13

  vitaliian написав:Бої йдуть дуже близько до Запоріжжя. Сьогодні вийшло повідомлення від Міноборони, в якому вказувалося, що ворог веде наступ на село Трудолюбівка (прапорець на карті), що у 16 км від Запоріжжя. Дуже довгий час тут можна було говорити про якусь "лінію фронту" Василівка(під контролем окупанта)-Оріхів-Гуляйполе(під нашим контролем). Втім, сьогодні ворог дійшов туди. Ще не ясно звідки саме він прорвався (є підозра, що з Василівки), але Оріхів та Гуляйполе досі під нашим контролем. Буду спостерігати за ситуацією

Десь бачив скарги на цу, бої йдуть під Трудолюбівкою ХЕРСОНСЬКОЇ обл. Але про це чомусь написала Запорізька адміністрація. І почався кіпіш...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:13

  edvardd написав:
  vitaliian написав:Бої йдуть дуже близько до Запоріжжя. Сьогодні вийшло повідомлення від Міноборони, в якому вказувалося, що ворог веде наступ на село Трудолюбівка (прапорець на карті), що у 16 км від Запоріжжя. Дуже довгий час тут можна було говорити про якусь "лінію фронту" Василівка(під контролем окупанта)-Оріхів-Гуляйполе(під нашим контролем). Втім, сьогодні ворог дійшов туди. Ще не ясно звідки саме він прорвався (є підозра, що з Василівки), але Оріхів та Гуляйполе досі під нашим контролем. Буду спостерігати за ситуацією

воможно эта, 37 км...
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... d35.699953
там еще одна есть Херсонской обл.
https://goo.gl/maps/ELrWkkVPkoNtUmDj7
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:15



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Востаннє редагувалось V2 в Вів 26 кві, 2022 18:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:на село Трудолюбівка

На Херсонщині.
В напрямку на Кривий ріг.
З.І. Випередили.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:45

  AlexMotel написав:Трудолюбовка между ЗП и ДП,шо то не так с инфо,может обстрел? или вброс.

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vitaliian
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