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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 871872873874>
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:04

  vitaliian написав:Бої йдуть дуже близько до Запоріжжя. Сьогодні вийшло повідомлення від Міноборони, в якому вказувалося, що ворог веде наступ на село Трудолюбівка (прапорець на карті), що у 16 км від Запоріжжя. Дуже довгий час тут можна було говорити про якусь "лінію фронту" Василівка(під контролем окупанта)-Оріхів-Гуляйполе(під нашим контролем). Втім, сьогодні ворог дійшов туди. Ще не ясно звідки саме він прорвався (є підозра, що з Василівки), але Оріхів та Гуляйполе досі під нашим контролем. Буду спостерігати за ситуацією

воможно эта, 37 км...
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... d35.699953
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:13

  vitaliian написав:Бої йдуть дуже близько до Запоріжжя. Сьогодні вийшло повідомлення від Міноборони, в якому вказувалося, що ворог веде наступ на село Трудолюбівка (прапорець на карті), що у 16 км від Запоріжжя. Дуже довгий час тут можна було говорити про якусь "лінію фронту" Василівка(під контролем окупанта)-Оріхів-Гуляйполе(під нашим контролем). Втім, сьогодні ворог дійшов туди. Ще не ясно звідки саме він прорвався (є підозра, що з Василівки), але Оріхів та Гуляйполе досі під нашим контролем. Буду спостерігати за ситуацією

Десь бачив скарги на цу, бої йдуть під Трудолюбівкою ХЕРСОНСЬКОЇ обл. Але про це чомусь написала Запорізька адміністрація. І почався кіпіш...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:13

  edvardd написав:
  vitaliian написав:Бої йдуть дуже близько до Запоріжжя. Сьогодні вийшло повідомлення від Міноборони, в якому вказувалося, що ворог веде наступ на село Трудолюбівка (прапорець на карті), що у 16 км від Запоріжжя. Дуже довгий час тут можна було говорити про якусь "лінію фронту" Василівка(під контролем окупанта)-Оріхів-Гуляйполе(під нашим контролем). Втім, сьогодні ворог дійшов туди. Ще не ясно звідки саме він прорвався (є підозра, що з Василівки), але Оріхів та Гуляйполе досі під нашим контролем. Буду спостерігати за ситуацією

воможно эта, 37 км...
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... d35.699953
там еще одна есть Херсонской обл.
https://goo.gl/maps/ELrWkkVPkoNtUmDj7
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:15



Наш Маріуполь, воля, як зброя,
Люди, як море, ці Люди – герої!
Люди зі сталі, люди відважні,
Страшно не вмерти - зламатися страшно.
Востаннє редагувалось V2 в Вів 26 кві, 2022 18:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:на село Трудолюбівка

На Херсонщині.
В напрямку на Кривий ріг.
З.І. Випередили.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:45

Да вы правы речь про херсонскую

  AlexMotel написав:Трудолюбовка между ЗП и ДП,шо то не так с инфо,может обстрел? или вброс.

  Hotab написав:На Херсонщині

Скорее всего речь про херсонскую шла

Запорожскую трудолюбовку по ошибке сюда пририсовали

Официальная инфа отсюда
https://t.me/zoda_gov_ua/6954

На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка. Ситуація залишається контрольованою
.

Спасибо что подправили и за бдительность :)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 19:09

отдал знакомому полусамодельный броник спереди сэндвич сталь 5мм+пакет кевлара+дюралевый аммортизатор после ещё 2 пакета кевлара, сзади 2 пакета кевлара, ему потом подогнали бронепластины, и он мой сэндвич вытащил и решил прострелить- стрелял со стороны стали - пуля застряла в кевларе и сделала гулю в дюрали, стрелял наоборот- насквозь... мой весил 5,5 кг, после модернизации 16...говорит в плечах давит...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 19:32

  vitaliian написав:Зображення Зображення
Самые большие убытки это авиация (самолёты и вертушки) всего более 50%
За ними идут танки + бмп (20%).

Цифра 20 ярдов сильно занижена, потому что бесплатное мясо одевали, кормили, платили им зарплаты и отходные 7 млн.
Так же там нет стоимости выпущенных ракет калибр 6,5 млн/шт и прочих

Более реалистично выглядит цифра 50 ярдов, только на войну, без учёта санкций, замороженных и конфискованных активов. Посмотрим какую сумму заявят аналитики.
и сегодня подоспела другая аналитика
Росія витратила на спецоперацію понад 61 млрд євро і займає 5-те місце у світі за витратами на озброєння

Як з'ясували в Інституті дослідження миру зі Стокгольму Sipri, у 2021 році Росія витратила 61,3 млрд. євро на оборонні витрати. На думку експертів, високий прибуток від продажу нафти та газу призвело до можливості підняти витрати на армію.

https://t.me/Tsaplienko/7115

Зараз ми оцінюємо вартість збитків від війни, яка триває.

Ось деякі цифри з аналізу в межах проєкту «Росія заплатить», який зроблений командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу Президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.

Загальні втрати економіки України (прямі та непрямі) через війну коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

Загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури досягла майже $88 млрд. Але це дані на основі публічних джерел.

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на $3.1 млрд.
 
Станом на сьогодні зруйновано або захоплено щонайменше 23 тисячі кілометрів доріг, 32 тис квадратних метрів житлового фонду.

Маємо пошкодженими чи зруйнованими - 535 дитячих садочків, 866 закладів середньої, передвищої та вищої освіти, 231 медзакладів, 173 заводи та підприємства, щонайменше 75 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів та 2 порти.
сколько было потрачено на оборону Украины, информации нет (и как считать с 24.02 или за 8 лет?) предположу что в районе 20-25 ярдов. Если появится аналитика сравним.

Но уже понятно другое, лучше потратить 200 ярдов на оборону, чем получить убыток 691 ярд от военных действий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 кві, 2022 20:09, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 19:51

  vitaliian написав:и сегодня подоспела другая аналитика
Росія витратила на спецоперацію понад 61 млрд євро і займає 5-те місце у світі за витратами на озброєння

Ну всё по классике
И значит нам нужна одна победа
Одна на всех - мы за ценой не постоим
Одна на всех - мы за ценой не постоим
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:04

  pesikot написав:
  vitaliian написав:и сегодня подоспела другая аналитика
Росія витратила на спецоперацію понад 61 млрд євро і займає 5-те місце у світі за витратами на озброєння

Ну всё по классике
И значит нам нужна одна победа
Одна на всех - мы за ценой не постоим
Одна на всех - мы за ценой не постоим

Мы пока больше чем 61 ярд платим
vitaliian
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