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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:12
greenozon написав:
Гіпотеза про справжню ціль війни від Балашова
є доля раціо чи обкурився?
Возможна эта причина тоже присутствует. Как и вопрос Лития https://fbc.ua/ru/news/ekonomika/v-ukra ... ov-litiya/
Просто причин множество, и когда их кол-во достигло критического уровня оно решило начать войну.
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