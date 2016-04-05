vitaliian написав:и сегодня подоспела другая аналитика
Росія витратила на спецоперацію понад 61 млрд євро і займає 5-те місце у світі за витратами на озброєння
Мне понравилась такая аналитика: Первые 100 часов войны РФ обошлись около 7 млрд. дол., в т.ч. 4,2 млрд.- техника и 2,7 млрд.дол. потенциальные потери ВВП за следующие 40 лет из-за потерь человеческих ресурсов (518 чел.) https://www.consultancy.eu/news/7433/re ... on-per-day
То есть один убитый русский приносит убытков ВВП на следующие 40 лет : 2,7 млрд./518= 5,212 млн.дол. за 40 лет или 130,3 тыс. дол. в год. Это наводит на разного рода размышления.
vitaliian написав:и сегодня подоспела другая аналитика
Росія витратила на спецоперацію понад 61 млрд євро і займає 5-те місце у світі за витратами на озброєння
Мне понравилась такая аналитика: Первые 100 часов войны РФ обошлись около 7 млрд. дол., в т.ч. 4,2 млрд.- техника и 2,7 млрд.дол. потенциальные потери ВВП за следующие 40 лет из-за потерь человеческих ресурсов (518 чел.) https://www.consultancy.eu/news/7433/re ... on-per-day
То есть один убитый русский приносит убытков ВВП на следующие 40 лет : 2,7 млрд./518= 5,212 млн.дол. за 40 лет или 130,3 тыс. дол. в год. Это наводит на разного рода размышления.
Сильно переоцінено вклад одноразових ваньок у ВВП. Середній російський чоловік - алкаш і дегенерат, до 60 навіть не доживе, і ніяких 130 тис дол на рік не приносить навіть у "найкращі" свої роки. В кращому випадку цю суму ввп може створити років за 10.
fler написав: То есть один убитый русский приносит убытков ВВП на следующие 40 лет : 2,7 млрд./518= 5,212 млн.дол. за 40 лет или 130,3 тыс. дол. в год. Это наводит на разного рода размышления.
Сильно переоцінено вклад одноразових ваньок у ВВП. Середній російський чоловік - алкаш і дегенерат, до 60 навіть не доживе, і ніяких 130 тис дол на рік не приносить навіть у "найкращі" свої роки. В кращому випадку цю суму ввп може створити років за 10.