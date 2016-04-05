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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 871872873874
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:12

  greenozon написав:Гіпотеза про справжню ціль війни від Балашова
є доля раціо чи обкурився?



Возможна эта причина тоже присутствует. Как и вопрос лития, урана. https://fbc.ua/ru/news/ekonomika/v-ukra ... ov-litiya/

Просто причин множество, и когда их кол-во достигло критического уровня оно решило начать войну.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 26 кві, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:44

Большое интервью Арестовича медузе

Беседа не просто так сидит в «Лефортово». Он промахнулся с прогнозом — что украинцы будут встречать их с цветами и так далее

https://meduza.io/feature/2022/04/24/uk ... -na-zemlyu
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:22

Мочи окупантів!
смерть ворогам!

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:42

На Херсонском направлении ВСУ вернули полный контроль над 3 селами к западу от Снигиревки: Широкое, Любино и Новопетровка.

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:43

  vitaliian написав:и сегодня подоспела другая аналитика
Росія витратила на спецоперацію понад 61 млрд євро і займає 5-те місце у світі за витратами на озброєння


Мне понравилась такая аналитика:
Первые 100 часов войны РФ обошлись около 7 млрд. дол., в т.ч. 4,2 млрд.- техника и 2,7 млрд.дол. потенциальные потери ВВП за следующие 40 лет из-за потерь человеческих ресурсов (518 чел.)
https://www.consultancy.eu/news/7433/re ... on-per-day

То есть один убитый русский приносит убытков ВВП на следующие 40 лет :
2,7 млрд./518= 5,212 млн.дол. за 40 лет или 130,3 тыс. дол. в год.
Это наводит на разного рода размышления. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

гдето лишний ноль в рассчетах не может потребление условной водки такие бабки приносить
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  vitaliian написав:и сегодня подоспела другая аналитика
Росія витратила на спецоперацію понад 61 млрд євро і займає 5-те місце у світі за витратами на озброєння


Мне понравилась такая аналитика:
Первые 100 часов войны РФ обошлись около 7 млрд. дол., в т.ч. 4,2 млрд.- техника и 2,7 млрд.дол. потенциальные потери ВВП за следующие 40 лет из-за потерь человеческих ресурсов (518 чел.)
https://www.consultancy.eu/news/7433/re ... on-per-day

То есть один убитый русский приносит убытков ВВП на следующие 40 лет :
2,7 млрд./518= 5,212 млн.дол. за 40 лет или 130,3 тыс. дол. в год.
Это наводит на разного рода размышления. :wink:


Сильно переоцінено вклад одноразових ваньок у ВВП. Середній російський чоловік - алкаш і дегенерат, до 60 навіть не доживе, і ніяких 130 тис дол на рік не приносить навіть у "найкращі" свої роки. В кращому випадку цю суму ввп може створити років за 10.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:51

  Faceless написав:
fler написав:
То есть один убитый русский приносит убытков ВВП на следующие 40 лет :
2,7 млрд./518= 5,212 млн.дол. за 40 лет или 130,3 тыс. дол. в год.
Это наводит на разного рода размышления. :wink:


Сильно переоцінено вклад одноразових ваньок у ВВП. Середній російський чоловік - алкаш і дегенерат, до 60 навіть не доживе, і ніяких 130 тис дол на рік не приносить навіть у "найкращі" свої роки. В кращому випадку цю суму ввп може створити років за 10.


Сама в шоці. Гугл каже про таке: 10,126 тис.дол. за 2020 р. :?
https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... e&ie=UTF-8
fler
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