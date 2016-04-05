otg написав:Сегодня пропагандоны грозили ударом по Британии. Я так понимаю ядерным. У рашисов совсем крыша съехала.
Каждая лодка может нести на борту до 16 межконтинентальных БРПЛ типа «Трайдент-II» (D 5), которые производятся в США компанией Локхид-Мартин. Каждая ракета потенциально способна нести до 12 ядерных боезарядов, которые производятся в Великобритании на предприятиях Ядерной оружейной лаборатории в Алдермастоне и Бергфилде, графство Баркшир.
На белгородщине опять была "дискотека". "Причину не нашли", опять окурок? Детали: в районе села старая нелидовка белгородской области горит склад боеприпасов. Об это сообщил губернатор региона вячеслав гладков "По предварительной информации, горит склад боеприпасов... Пока писал сообщение, прозвучало еще три взрыва. Причину пока не нашли", - написал он.
edvardd написав:На белгородщине опять была "дискотека". "Причину не нашли", опять окурок? Детали: в районе села старая нелидовка белгородской области горит склад боеприпасов. Об это сообщил губернатор региона вячеслав гладков "По предварительной информации, горит склад боеприпасов... Пока писал сообщение, прозвучало еще три взрыва. Причину пока не нашли", - написал он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.
Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, жилые постройки и дома не разрушены.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 кві, 2022 06:51, всього редагувалось 2 разів.
fler написав: То есть один убитый русский приносит убытков ВВП на следующие 40 лет : 2,7 млрд./518= 5,212 млн.дол. за 40 лет или 130,3 тыс. дол. в год. Это наводит на разного рода размышления.
Сильно переоцінено вклад одноразових ваньок у ВВП. Середній російський чоловік - алкаш і дегенерат, до 60 навіть не доживе, і ніяких 130 тис дол на рік не приносить навіть у "найкращі" свої роки. В кращому випадку цю суму ввп може створити років за 10.