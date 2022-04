Додано: Сер 27 кві, 2022 07:21

В ближайшие недели Британия планирует передать Украине противокорабельные ракеты «Бримстоун». Об этом сообщает BBC, ссылаясь на заместителя министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. О новой военной помощи для ВСУ он рассказал, выступая в местном парламенте.



Еще на прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания выясняет, каким образом можно доставить эти ракеты в Украину. В частности, рассматривалась возможность их установки на автомобили. По словам Хиппи, эксперименты прошли удачно и уже в ближайшие недели вооружение будет в распоряжении ВСУ.



Самонаводящиеся ракеты «Бримстоун» обычно применяют из самолетов. Они предназначены для поражения морских и сухопутных целей. Дальность полета ракет первой модели достигает 20 км, а второй модификации – до 60 км.



Developed in the UK, the Brimstone is a "fire-and-forget" missile which can even destroy itself if it cannot find the target - minimising collateral damage.



But its use would require significant training of Ukrainian personnel.



Mr Beaver said the British government would not want it to "fall into the hands of the Russians if it did not detonate", as the seeker's head operates on "highly classified" frequencies.



Бояться щоб не потрапила до рук рашиків.