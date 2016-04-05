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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 873874875876877>
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 00:18

  otg написав:Сегодня пропагандоны грозили ударом по Британии. Я так понимаю ядерным. У рашисов совсем крыша съехала.

Каждая лодка может нести на борту до 16 межконтинентальных БРПЛ типа «Трайдент-II» (D 5), которые производятся в США компанией Локхид-Мартин. Каждая ракета потенциально способна нести до 12 ядерных боезарядов, которые производятся в Великобритании на предприятиях Ядерной оружейной лаборатории в Алдермастоне и Бергфилде, графство Баркшир.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 06:01

На белгородщине опять была "дискотека". "Причину не нашли", опять окурок?
Детали: в районе села старая нелидовка белгородской области горит склад боеприпасов.
Об это сообщил губернатор региона вячеслав гладков
"По предварительной информации, горит склад боеприпасов... Пока писал сообщение, прозвучало еще три взрыва. Причину пока не нашли", - написал он.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 06:24

  edvardd написав:На белгородщине опять была "дискотека". "Причину не нашли", опять окурок?
Детали: в районе села старая нелидовка белгородской области горит склад боеприпасов.
Об это сообщил губернатор региона вячеслав гладков
"По предварительной информации, горит склад боеприпасов... Пока писал сообщение, прозвучало еще три взрыва. Причину пока не нашли", - написал он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.

Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, жилые постройки и дома не разрушены.

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 кві, 2022 06:58, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 06:34

  fler написав:
  Faceless написав:
fler написав:
То есть один убитый русский приносит убытков ВВП на следующие 40 лет :
2,7 млрд./518= 5,212 млн.дол. за 40 лет или 130,3 тыс. дол. в год.
Это наводит на разного рода размышления. :wink:


Сильно переоцінено вклад одноразових ваньок у ВВП. Середній російський чоловік - алкаш і дегенерат, до 60 навіть не доживе, і ніяких 130 тис дол на рік не приносить навіть у "найкращі" свої роки. В кращому випадку цю суму ввп може створити років за 10.


Сама в шоці. Гугл каже про таке: 10,126 тис.дол. за 2020 р. :?
https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... e&ie=UTF-8

Можливо з 2020 року їх ковід гарно викосив, що ВВП на душу так піднявся? :twisted: А до того, мабуть, світові ціни на сировину були дуже сприятливі.

Ровно та же проблема, что и со "средней ЗП": на раисе что ВВП, что сЗП генерируются условными Абрамовичами.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:21

В ближайшие недели Британия планирует передать Украине противокорабельные ракеты «Бримстоун». Об этом сообщает BBC, ссылаясь на заместителя министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. О новой военной помощи для ВСУ он рассказал, выступая в местном парламенте.

Еще на прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания выясняет, каким образом можно доставить эти ракеты в Украину. В частности, рассматривалась возможность их установки на автомобили. По словам Хиппи, эксперименты прошли удачно и уже в ближайшие недели вооружение будет в распоряжении ВСУ.

Самонаводящиеся ракеты «Бримстоун» обычно применяют из самолетов. Они предназначены для поражения морских и сухопутных целей. Дальность полета ракет первой модели достигает 20 км, а второй модификации – до 60 км.

Developed in the UK, the Brimstone is a "fire-and-forget" missile which can even destroy itself if it cannot find the target - minimising collateral damage.

But its use would require significant training of Ukrainian personnel.

Mr Beaver said the British government would not want it to "fall into the hands of the Russians if it did not detonate", as the seeker's head operates on "highly classified" frequencies.

Бояться щоб не потрапила до рук рашиків.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 27 кві, 2022 07:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:22

Новое дно (смешное)

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:29

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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:41

  vitaliian написав:Пишут что мост бомбанули перед Белгород Днестровским (тот что в Затоке) где лиман впадает в море.
[/url]


Движение по одной полосе уже восстановлено, полиция пропускает по очереди туда/обратно
(еще раз напоминают , не постить фото последствий атак)

мост , к счастью уцелел, его скоро восстановят

кстати, это первый реальный мост, который я увидел в жизни (было это в 1972), родители меня отправили отдыхать в Затоку (лагерь находился и сейчас находиться буквально 500м от моста

помню, тогда еще солдаты стояли на мосту с ружьями по обе стороны и на середине моста была караулка для старшего (железнодорожные войска СССР просуществовали до 21 марта 1989), во время независимой Украины несколько десятков лет на мосту продолжали нести службу пограничники (потом всех сократили )
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:42

https://on.od.ua/2022/04/27/noch-v-odes ... am-199660/

Ночь в Одессе и области прошла спокойно.

Об этом сообщил утром 27 апреля спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своём Telegram-канале.

Контрдиверсионная операция в регионе продолжается, подчеркнул Братчук.

Он также отметил. что в Чёрном море враг не решается приближаться к нашим берегам.

Силы обороны готовы к любым враждебным действиям со стороны так называемой Приднестровско-Молдавской республики.

Братчук также проинформировал о состоянии моста через Днестровский лиман, в который попала российская ракета. На мосту сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению железнодорожного полотна. Движение транспорта возобновили на одной полосе, автомобили двигаются в обе стороны. Есть также альтернативные пути передвижения.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 27 кві, 2022 07:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:мост , к счастью уцелел, его скоро восстановят

Пишут про повторний ракетний удар зранку.
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