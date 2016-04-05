AlexMotel написав: Вообще не понимаю логики писателей оф.новостей , отремонтировали - мост заработал, для кого это? Намек что мало или как?
для кого? ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ якшо їхати на Белгород Дн з Одеси альтернативним шляхом через Паланку (там є ділянка проїду через ПМР, десь 4 км), уявіть собі як ПМР перекроє дорогу? Пів області зразу відрізані (постачання продуктів і тд)
AlexMotel написав: Вообще не понимаю логики писателей оф.новостей , отремонтировали - мост заработал, для кого это? Намек что мало или как?
для кого? ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ якшо їхати на Белгород Дн з Одеси альтернативним шляхом через Паланку (там є ділянка проїду через ПМР, десь 4 км), уявіть собі як ПМР перекроє дорогу? Пів області зразу відрізані (постачання продуктів і тд)
что мутят в этом районе - как бы не было какой-то эскалации...
Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны, в которую будет втянута вся Европа, в том случае, если стороны военного конфликта на Украине будут затягивать с военным решением кризиса, сообщает Global Times.
«Россия ясно дала понять, что не может проиграть. Если обе стороны сохранят жесткость, полем битвы может стать вся Европа, что приведет к огромным бедствиям для всех европейских стран и всего мира», — заявил он.
По словам эксперта, США де-факто сделали Украину членом НАТО, поскольку ранее никто из стран-участниц альянса еще не получал такой большой поддержки со стороны США, особенно это касается поставок военной техники.
AlexMotel написав: Вообще не понимаю логики писателей оф.новостей , отремонтировали - мост заработал, для кого это? Намек что мало или как?
для кого? ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ якшо їхати на Белгород Дн з Одеси альтернативним шляхом через Паланку (там є ділянка проїду через ПМР, десь 4 км), уявіть собі як ПМР перекроє дорогу? Пів області зразу відрізані (постачання продуктів і тд)
И сразу повторный удар, результат тот же. Можно было методом шушуканья местным решить этот вопрос.
GALeon написав:Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны, в которую будет втянута вся Европа, в том случае, если стороны военного конфликта на Украине будут затягивать с военным решением кризиса, сообщает Global Times.
«Россия ясно дала понять, что не может проиграть. Если обе стороны сохранят жесткость, полем битвы может стать вся Европа, что приведет к огромным бедствиям для всех европейских стран и всего мира», — заявил он.
По словам эксперта, США де-факто сделали Украину членом НАТО, поскольку ранее никто из стран-участниц альянса еще не получал такой большой поддержки со стороны США, особенно это касается поставок военной техники.
Пускай кушает рис молча, эксперт хренов, уничтожение нации он не видел в своих видениях? Может еще как может,только не россия, а пуйловский режим,газ ни куда не денеться, будут и дальше качать только по другим правилам.
prodigy написав:"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині
РФ вдруге обстріляла міст на Одещині. Він зруйнований 27 квітня о 6:45 Росія вчинила повторний ракетний обстріл моста через Дністровський лиман на Одещині, повідомив директор правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін та підтвердив Суспільному речник ОВА Сергій Братчук https://suspilne.media/233031-rf-vdruge ... ujnovanij/
AlexMotel написав: Вообще не понимаю логики писателей оф.новостей , отремонтировали - мост заработал, для кого это? Намек что мало или как?
для кого? ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ якшо їхати на Белгород Дн з Одеси альтернативним шляхом через Паланку (там є ділянка проїду через ПМР, десь 4 км), уявіть собі як ПМР перекроє дорогу? Пів області зразу відрізані (постачання продуктів і тд)
Дорога через территорию Молдовы на запад Одесской области не проходит через пнр.