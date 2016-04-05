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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 874875876877>
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:54

  Ukrainian написав:
  prodigy написав:мост , к счастью уцелел, его скоро восстановят

Пишут про повторний ракетний удар зранку.


есть такое

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342351/

"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині.

Постраждалих залізничників немає.

Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги".
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 27 кві, 2022 08:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:59

  prodigy написав:
  Ukrainian написав:
  prodigy написав:мост , к счастью уцелел, его скоро восстановят

Пишут про повторний ракетний удар зранку.


брехня

Вообще не понимаю логики писателей оф.новостей , отремонтировали - мост заработал, для кого это? Намек что мало или как?
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:13

  AlexMotel написав:
Вообще не понимаю логики писателей оф.новостей , отремонтировали - мост заработал, для кого это? Намек что мало или как?


для кого? ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
якшо їхати на Белгород Дн з Одеси альтернативним шляхом через Паланку (там є ділянка проїду через ПМР, десь 4 км), уявіть собі як ПМР перекроє дорогу?
Пів області зразу відрізані (постачання продуктів і тд)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:16

  prodigy написав:
  AlexMotel написав:
Вообще не понимаю логики писателей оф.новостей , отремонтировали - мост заработал, для кого это? Намек что мало или как?


для кого? ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
якшо їхати на Белгород Дн з Одеси альтернативним шляхом через Паланку (там є ділянка проїду через ПМР, десь 4 км), уявіть собі як ПМР перекроє дорогу?
Пів області зразу відрізані (постачання продуктів і тд)

что мутят в этом районе - как бы не было какой-то эскалации...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:20

  Shaman написав:что мутят в этом районе - как бы не было какой-то эскалации...
туда проблемно перекидывать войска кораблями, где их перебьют с берега, а даже если перекинут снабжать потом как?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны, в которую будет втянута вся Европа, в том случае, если стороны военного конфликта на Украине будут затягивать с военным решением кризиса, сообщает Global Times.

«Россия ясно дала понять, что не может проиграть. Если обе стороны сохранят жесткость, полем битвы может стать вся Европа, что приведет к огромным бедствиям для всех европейских стран и всего мира», — заявил он.

По словам эксперта, США де-факто сделали Украину членом НАТО, поскольку ранее никто из стран-участниц альянса еще не получал такой ​​большой поддержки со стороны США, особенно это касается поставок военной техники.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:25

  prodigy написав:
  AlexMotel написав:
Вообще не понимаю логики писателей оф.новостей , отремонтировали - мост заработал, для кого это? Намек что мало или как?


для кого? ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
якшо їхати на Белгород Дн з Одеси альтернативним шляхом через Паланку (там є ділянка проїду через ПМР, десь 4 км), уявіть собі як ПМР перекроє дорогу?
Пів області зразу відрізані (постачання продуктів і тд)

И сразу повторный удар, результат тот же.
Можно было методом шушуканья местным решить этот вопрос.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:32

  GALeon написав:Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны, в которую будет втянута вся Европа, в том случае, если стороны военного конфликта на Украине будут затягивать с военным решением кризиса, сообщает Global Times.

«Россия ясно дала понять, что не может проиграть. Если обе стороны сохранят жесткость, полем битвы может стать вся Европа, что приведет к огромным бедствиям для всех европейских стран и всего мира», — заявил он.

По словам эксперта, США де-факто сделали Украину членом НАТО, поскольку ранее никто из стран-участниц альянса еще не получал такой ​​большой поддержки со стороны США, особенно это касается поставок военной техники.
Пускай кушает рис молча, эксперт хренов, уничтожение нации он не видел в своих видениях?
Может еще как может,только не россия, а пуйловский режим,газ ни куда не денеться, будут и дальше качать только по другим правилам.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:33

  prodigy написав:"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині
РФ вдруге обстріляла міст на Одещині. Він зруйнований
27 квітня о 6:45 Росія вчинила повторний ракетний обстріл моста через Дністровський лиман на Одещині, повідомив директор правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін та підтвердив Суспільному речник ОВА Сергій Братчук
https://suspilne.media/233031-rf-vdruge ... ujnovanij/
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:34

  prodigy написав:
  AlexMotel написав:
Вообще не понимаю логики писателей оф.новостей , отремонтировали - мост заработал, для кого это? Намек что мало или как?


для кого? ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
якшо їхати на Белгород Дн з Одеси альтернативним шляхом через Паланку (там є ділянка проїду через ПМР, десь 4 км), уявіть собі як ПМР перекроє дорогу?
Пів області зразу відрізані (постачання продуктів і тд)

Дорога через территорию Молдовы на запад Одесской области не проходит через пнр.
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