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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 874875876877
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:36

  GALeon написав:Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны
Китай на стороне РФ, нефиг их серьезно воспринимать, но есть важ. момент, рос.сми и пропагандоны уже не воспринимают Китай как главного экономического и военного партнера (каким его пиарили до войны), скорее всего там с руководством РФ сложились "горячие вассальные отношения", афишировать которые нежелательно и даже токсично.

Узкоглазый президент РФ и китайский 2й государственный вполне вероятная реальность.

Захватить РФ как когда то РФ захватила Крым (без единого выстрел). . Такая историческая эпохальная возможность предоставляется Китаю один раз в тысячу лет.

Сейчас утилизируют армию, потом наладят работу гулагов и репрессивной машины, в конце придет маленький никому неизвестный человечек и с восточным акцентом скажет: "ни хао я ваш новый президент " кто не согласен вас на 12:00 ждут товарные вагоны. Вы будете жить на живописных островах северных морей. Китайцам там холодно а русским норм.

А новый гимн РФ может звучать вот так
vitaliian
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  #<1 ... 874875876877
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