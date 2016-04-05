Китай на стороне РФ, нефиг их серьезно воспринимать, но есть важ. момент, рос.сми и пропагандоны уже не воспринимают Китай как главного экономического и военного партнера (каким его пиарили до войны), скорее всего там с руководством РФ сложились "горячие вассальные отношения", афишировать которые нежелательно и даже токсично.
Узкоглазый президент РФ и китайский 2й государственный вполне вероятная реальность.
Захватить РФ как когда то РФ захватила Крым (без единого выстрел). . Такая историческая эпохальная возможность предоставляется Китаю один раз в тысячу лет.
Сейчас утилизируют армию, потом наладят работу гулагов и репрессивной машины, в конце придет маленький никому неизвестный человечек и с восточным акцентом скажет: "ни хао я ваш новый президент " кто не согласен вас на 12:00 ждут товарные вагоны. Вы будете жить на живописных островах северных морей. Китайцам там холодно а русским норм.
А новый гимн РФ может звучать вот так