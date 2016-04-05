Додано: Сер 27 кві, 2022 09:49

Дубілет:Ділюся з вами результатами соціологічного дослідження, яке ми замовили в рамках кампанії з бойкотування росії та провели кілька днів тому. Дуже цікаві!Ми намагалися з’ясувати настрої громадян західних країн щодо питання виходу західного бізнесу з росії. Ми проводили дослідження у чотирьох країнах:США,Великобританія,Німеччина,Франція.Ділюся найбільш цікавими результатами. Спочатку два питання про загальне ставлення до війни, а потім — два питання про ставлення до бойкотування.Наскільки уважно ви слідкуєте за новинами з України?“Дуже уважно” або “Уважно” відповіли:США — 60%Великобританія — 64%Німеччина — 72%Франція — 64%Як бачите, європейці слідкують уважніше, ніж американці (що логічно). А серед європейців набільш уважно стежать німці.Наскільки ви виступаєте проти вчинків росії?“Дуже сильно проти” відповіли:США — 72%Великобританія — 76%Німеччина — 70%Франція — 41%.Ми про це здогадувалися, але тут побачили наочно: для більшості французів, на відміну від інших трьох країн, “не все так однозначно”. З іншого боку, я був приємно здивований підтримці німців.Наскільки ви підтримуєте рішення компаній про вихід з росії?Підтримують / Не підтримуютьСША — 73% / 15%Великобританія — 73% / 18%Німеччина — 60% / 24%Франція — 42% / 42%.Тут бачемо дві речі. Незважаючи на те, що німці підтримують Україну майже так само, як американці та британці, у цьому питанні їхня позиція є більш “прагматичною”. З іншого боку, це все рівно значно більше 50% населення!Позиція французів в цьому питанні для нас найбільш несприятлива.Ви замислювались над тим, щоб бойкотувати продукцію компаній, які не виходять з росії?Так / НіСША — 65% / 35%Великобританія — 67% / 33%Німеччина — 54% / 46%Франція — 39% / 61%А ось це — найбільш цікаве! Західні покупці висловлюють готовність бойкотувати продукцію тих брендів, які не йдуть з росії. У США та Великобританії найбільше, у Німеччині — менше, у Франції — найменше.Я певен, що всі великі західні бренди також проводили схожі дослідження, і багато з них приймає рішення йти з росії в тому числі через такі настрої громадськості.Дослідження проводилось компанією Stickybeak на наше спеціальне замовлення. Виборки по всіх чотирьох країнах репрезентативні по складу за статтю та віком. Дуже дякую Станіславу Рибачуку за менеджмент проекту.