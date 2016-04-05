RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 875876877878>
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:36

  GALeon написав:Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны
Китай на стороне РФ, но есть важный момент, рос.сми и пропагандоны уже не воспринимают Китай как главного экономического и военного партнера (каким его пиарили до войны), скорее всего там с руководством РФ сложились "горячие вассальные отношения", афишировать которые нежелательно и даже токсично.

Узкоглазый президент РФ и китайский 2й государственный вполне вероятная реальность.

Захватить РФ как когда то РФ захватила Крым (без единого выстрел). . Такая историческая эпохальная возможность предоставляется Китаю один раз в тысячу лет.

Сейчас утилизируют армию, потом наладят работу гулагов и репрессивной машины, в конце придет маленький никому неизвестный человечек и с восточным акцентом скажет: "ни хао я ваш новый президент " кто не согласен вас на 12:00 ждут товарные вагоны. Вы будете жить на живописных островах северных морей. Китайцам там холодно а русским норм. Русские ж согласны быть рабами? а рабы хозяев не выбирают.

А новый гимн РФ может звучать вот так
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12634
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1986 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:46

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

Всім привіт!
Був тиждень на передку...
Зараз повернувся на "стару базу" - тут, відносно, безпечно...
Зараз насолоджуюсь тишею 👍

Про успіхи нашої команди напишу пізніше (а успіхи справді були - так як нас похвалило і подякувало нам - вище керівництво!👍)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 18.03.21
Подякував: 110 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:29

  prodigy написав:
  AlexMotel написав:
Вообще не понимаю логики писателей оф.новостей , отремонтировали - мост заработал, для кого это? Намек что мало или как?


для кого? ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
якшо їхати на Белгород Дн з Одеси альтернативним шляхом через Паланку (там є ділянка проїду через ПМР, десь 4 км), уявіть собі як ПМР перекроє дорогу?
Пів області зразу відрізані (постачання продуктів і тд)
не фантазируйте, а освойте гугл-мэпс: транзит по Молдове, а до ПМР там километров 30.
juristkostya
 
Повідомлень: 4334
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Goodman написав:
  Faceless написав:Сильно переоцінено вклад одноразових ваньок у ВВП. Середній російський чоловік - алкаш і дегенерат, до 60 навіть не доживе, і ніяких 130 тис дол на рік не приносить навіть у "найкращі" свої роки. В кращому випадку цю суму ввп може створити років за 10.

парад покаже ,
чоловік напевно пише не за простих ваньок, а за вишколених представників ССО , які полегли нізащо...... бо підмога не прийшла.
Вишколені ссошники, професійні вояки, взагалі не створюють ввп, а повністю утримуються на податки інших, з бюджету.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31379
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1330 раз.
Подякували: 7510 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:41

  fler написав:Это наводит на разного рода размышления. :wink:

Это да. Можно прикинуть, каковы будут наши потери за счёт массового выезда.
juristkostya
 
Повідомлень: 4334
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дубілет:

Ділюся з вами результатами соціологічного дослідження, яке ми замовили в рамках кампанії з бойкотування росії та провели кілька днів тому. Дуже цікаві!

Ми намагалися з’ясувати настрої громадян західних країн щодо питання виходу західного бізнесу з росії. Ми проводили дослідження у чотирьох країнах: США, Великобританія, Німеччина, Франція.

Ділюся найбільш цікавими результатами. Спочатку два питання про загальне ставлення до війни, а потім — два питання про ставлення до бойкотування.

Наскільки уважно ви слідкуєте за новинами з України?
“Дуже уважно” або “Уважно” відповіли:
США — 60%
Великобританія — 64%
Німеччина — 72%
Франція — 64%

Як бачите, європейці слідкують уважніше, ніж американці (що логічно). А серед європейців набільш уважно стежать німці.

Наскільки ви виступаєте проти вчинків росії?
“Дуже сильно проти” відповіли:
США — 72%
Великобританія — 76%
Німеччина — 70%
Франція — 41%.

Ми про це здогадувалися, але тут побачили наочно: для більшості французів, на відміну від інших трьох країн, “не все так однозначно”. З іншого боку, я був приємно здивований підтримці німців.

Наскільки ви підтримуєте рішення компаній про вихід з росії?
Підтримують / Не підтримують
США — 73% / 15%
Великобританія — 73% / 18%
Німеччина — 60% / 24%
Франція — 42% / 42%.

Тут бачемо дві речі. Незважаючи на те, що німці підтримують Україну майже так само, як американці та британці, у цьому питанні їхня позиція є більш “прагматичною”. З іншого боку, це все рівно значно більше 50% населення!
Позиція французів в цьому питанні для нас найбільш несприятлива.

Ви замислювались над тим, щоб бойкотувати продукцію компаній, які не виходять з росії?
Так / Ні
США — 65% / 35%
Великобританія — 67% / 33%
Німеччина — 54% / 46%
Франція — 39% / 61%

А ось це — найбільш цікаве! Західні покупці висловлюють готовність бойкотувати продукцію тих брендів, які не йдуть з росії. У США та Великобританії найбільше, у Німеччині — менше, у Франції — найменше.

Я певен, що всі великі західні бренди також проводили схожі дослідження, і багато з них приймає рішення йти з росії в тому числі через такі настрої громадськості.

Дослідження проводилось компанією Stickybeak на наше спеціальне замовлення. Виборки по всіх чотирьох країнах репрезентативні по складу за статтю та віком. Дуже дякую Станіславу Рибачуку за менеджмент проекту.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 594
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:59

  GALeon написав:Дубілет:

Ділюся з вами результатами соціологічного дослідження, яке ми замовили в рамках кампанії з бойкотування росії та провели кілька днів тому. Дуже цікаві!

Ми намагалися з’ясувати настрої громадян західних країн щодо питання виходу західного бізнесу з росії.
(...)
Виборки по всіх чотирьох країнах репрезентативні по складу за статтю та віком.

Одному мне кажется, что на предмет выхода бизнеса опрашивать надо не население "репрезентативно по полу и возрасту", а конкретно высший менеджмент этого самого бизнеса?
juristkostya
 
Повідомлень: 4334
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:04

  juristkostya написав:
  GALeon написав:Дубілет:

Ділюся з вами результатами соціологічного дослідження, яке ми замовили в рамках кампанії з бойкотування росії та провели кілька днів тому. Дуже цікаві!

Ми намагалися з’ясувати настрої громадян західних країн щодо питання виходу західного бізнесу з росії.
(...)
Виборки по всіх чотирьох країнах репрезентативні по складу за статтю та віком.

Одному мне кажется, что на предмет выхода бизнеса опрашивать надо не население "репрезентативно по полу и возрасту", а конкретно высший менеджмент этого самого бизнеса?

Там почти в самом конце как раз про это и говорится...
Я певен, що всі великі західні бренди також проводили схожі дослідження, і багато з них приймає рішення йти з росії в тому числі через такі настрої громадськості.
_hunter
 
Повідомлень: 6649
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Вишколені ссошники, професійні вояки, взагалі не створюють ввп, а повністю утримуються на податки інших, з бюджету.

одне діло утримувати існуючі, інше - починати все з нуля.
а яка молодь в ссср 2,0 можна подивитися в телеграмі . Це теж копійка, шмат пирога від ВВП. матвієнко стинала - навіть власних гвіздків нема. ось Вам і ВВП.
PS афган.... 1989 вивід військ...... крах срср.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5009
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:12

  _hunter написав:
  juristkostya написав:
  GALeon написав:Дубілет:

Ділюся з вами результатами соціологічного дослідження, яке ми замовили в рамках кампанії з бойкотування росії та провели кілька днів тому. Дуже цікаві!

Ми намагалися з’ясувати настрої громадян західних країн щодо питання виходу західного бізнесу з росії.
(...)
Виборки по всіх чотирьох країнах репрезентативні по складу за статтю та віком.

Одному мне кажется, что на предмет выхода бизнеса опрашивать надо не население "репрезентативно по полу и возрасту", а конкретно высший менеджмент этого самого бизнеса?

Там почти в самом конце как раз про это и говорится...
Я певен, що всі великі західні бренди також проводили схожі дослідження, і багато з них приймає рішення йти з росії в тому числі через такі настрої громадськості.
вот именно, что "в том числе", а не "исходя исключительно из". И где сойдется баланс факторов - население знать никак не может.
juristkostya
 
Повідомлень: 4334
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 875876877878>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94073
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 450444
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2845
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3008)
27.04.2022 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.