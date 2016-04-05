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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 875876877878
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:28

  Goodman написав:
  Faceless написав:Вишколені ссошники, професійні вояки, взагалі не створюють ввп, а повністю утримуються на податки інших, з бюджету.

одне діло утримувати існуючі, інше - починати все з нуля.

Какой "активный цикл" бойца ССО? Лет 10 (с 25 до 35 лет)?
То есть, даже если у государства на данный момент эти люди есть, оно все равно должно постоянно тратиться подготовку следующего поколения. Равно как и на постоянное обновление всей матчасти (устаревает все, от раций/бронежилетов до вертолетов/БМД)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:29

  juristkostya написав:
  _hunter написав:
  juristkostya написав:Одному мне кажется, что на предмет выхода бизнеса опрашивать надо не население "репрезентативно по полу и возрасту", а конкретно высший менеджмент этого самого бизнеса?

Там почти в самом конце как раз про это и говорится...
Я певен, що всі великі західні бренди також проводили схожі дослідження, і багато з них приймає рішення йти з росії в тому числі через такі настрої громадськості.
вот именно, что "в том числе", а не "исходя исключительно из". И где сойдется баланс факторов - население знать никак не может.

А зачем населению знать, где сойдется баланс факторов :?: :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:31

  _hunter написав:А зачем населению знать, где сойдется баланс факторов :?: :shock:

Вопрос был не "надо ли населению знать?"
Вопрос был "какой практический смысл в опросах населения?"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:37

ПМР опять стрельба, опять беспилотники, и опять склади
На території невизнаної «Придністровської Молдавської Республіки» сталася стрілянина, повідомляють місцеві та російські ЗМІ.

Інцидент нібито стався в районі складів біля села Колбасна. Російський Интерфакс уточнив, що стрілянина сталася біля складів з російським озброєнням і боєприпасами.

Крім того, «МВС Придністровʼя» заявило, що вночі над селом Колбасна помітили кілька дронів, «запущених з України», а зранку «з української сторони в напрямку придністровського населеного пункту Колбасна були зроблені постріли».
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