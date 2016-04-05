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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 кві, 2022 10:28
Goodman написав: Faceless написав:
Вишколені ссошники, професійні вояки, взагалі не створюють ввп, а повністю утримуються на податки інших, з бюджету.
одне діло утримувати існуючі, інше - починати все з нуля.
Какой "активный цикл" бойца ССО? Лет 10 (с 25 до 35 лет)?
То есть, даже если у государства на данный момент эти люди есть, оно все равно должно постоянно тратиться подготовку следующего поколения. Равно как и на постоянное обновление всей матчасти (устаревает все, от раций/бронежилетов до вертолетов/БМД)
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Додано: Сер 27 кві, 2022 10:29
juristkostya написав: _hunter написав: juristkostya написав:
Одному мне кажется, что на предмет выхода бизнеса опрашивать надо не население "репрезентативно по полу и возрасту", а конкретно высший менеджмент этого самого бизнеса?
Там почти в самом конце как раз про это и говорится...
Я певен, що всі великі західні бренди також проводили схожі дослідження, і багато з них приймає рішення йти з росії в тому числі через такі настрої громадськості.
вот именно, что "в том числе", а не "исходя исключительно из". И где сойдется баланс факторов - население знать никак не может.
А зачем населению знать, где сойдется баланс факторов
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Додано: Сер 27 кві, 2022 10:31
Вопрос был не "надо ли населению знать?"
Вопрос был "какой практический смысл в опросах населения?"
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juristkostya
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Додано: Сер 27 кві, 2022 10:37
ПМР опять стрельба, опять беспилотники, и опять склади
На території невизнаної «Придністровської Молдавської Республіки» сталася стрілянина, повідомляють місцеві та російські ЗМІ.
Інцидент нібито стався в районі складів біля села Колбасна. Російський Интерфакс уточнив, що стрілянина сталася біля складів з російським озброєнням і боєприпасами.
Крім того, «МВС Придністровʼя» заявило, що вночі над селом Колбасна помітили кілька дронів, «запущених з України», а зранку «з української сторони в напрямку придністровського населеного пункту Колбасна були зроблені постріли».
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Додано: Сер 27 кві, 2022 10:42
Всім привіт!
Ну, поки тут обговорюєте курс долара - Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")
Зразу похвалюсь
- нас хвалило/дякувало нам вище керівництво, так як саме за останній тиждень - саме наша команда показала кращий результат за інших!👍
Якщо конкретніше, то в орків стало менше:
- 4 танки
- 1 нона
- 2 бензовози
- ще якась ціль була знищена (не уточнили)
- "...а піхоти насікли стільки, що просто капець!" (це слова комдіва)
Так що Успіх завжди там, де...
п.с.
Прикро лише, що перший раз(коли я мав поїхати на передову, але не поїхав) - наші попали під обстріл і завершилось бідою... - 1 - 300й, 1 - 200й
Тож - знищуємо і будемо знищувати орків до останнього їхнього покидька на нашій землі!
Слава Україні!
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:07
Успіх написав:
Всім привіт!
Слава Україні!
Героям Слава!Приємно Вас чути, живим та здоровим,та щей з такими здобутками.
Дякую за добрі новини.
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:11
juristkostya написав:
Вопрос был не "надо ли населению знать?"
Вопрос был "какой практический смысл в опросах населения?"
Правда? -- в таком виде этот вопрос только сейчас прозвучал
Практический смысл в самом начале поста озвучен был:
Дубілет:
Ми намагалися з’ясувати настрої громадян західних країн щодо питання виходу західного бізнесу з росії.
\\\
Зачем Дубилету эти данные -- наверное, это спрашивать лучше где-то где он читает?.. -- в коментах на FB, например...
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:16
_hunter написав: juristkostya написав:
Вопрос был не "надо ли населению знать?"
Вопрос был "какой практический смысл в опросах населения?"
Правда? -- в таком виде этот вопрос только сейчас прозвучал
Читайте внимательно:
juristkostya написав:
Одному мне кажется, что на предмет выхода бизнеса опрашивать надо не население "репрезентативно по полу и возрасту", а конкретно высший менеджмент этого самого бизнеса?
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:21
AlexMotel написав: Успіх написав:
Всім привіт!
Слава Україні!
Героям Слава!Приємно Вас чути, живим та здоровим,та щей з такими здобутками.
Дякую за добрі новини.
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:23
juristkostya написав: _hunter написав: juristkostya написав:
Вопрос был не "надо ли населению знать?"
Вопрос был "какой практический смысл в опросах населения?"
Правда? -- в таком виде этот вопрос только сейчас прозвучал
Читайте внимательно:
juristkostya написав:
Одному мне кажется, что на предмет выхода бизнеса опрашивать надо не население "репрезентативно по полу и возрасту", а конкретно высший менеджмент этого самого бизнеса?
И? -- тут ответ не мене очевиден -- "таки одному"
И опять же: никто не делал опрос "на предмет выхода бизнеса", делали обычный "опрос настроений".
Дубілет:
Ми намагалися з’ясувати настрої громадян західних країн щодо питання виходу західного бізнесу з росії.
Зачем Дубилету эта информация -- как я уже говорил: нужно спрашивать у Дубилета.
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