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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 877878879880>
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:26

  Успіх написав:Всім привіт!
Був тиждень на передку...
Зараз повернувся на "стару базу" - тут, відносно, безпечно...
Зараз насолоджуюсь тишею 👍

Про успіхи нашої команди напишу пізніше (а успіхи справді були - так як нас похвалило і подякувало нам - вище керівництво!👍)


Чекали на твоє повідомлення (впевнений -всі!)! Дуже гарні новини, Слава Україні и супер що цілий!
5929966
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:42

  5929966 написав:
  Успіх написав:Всім привіт!
Був тиждень на передку...
Зараз повернувся на "стару базу" - тут, відносно, безпечно...
Зараз насолоджуюсь тишею 👍

Про успіхи нашої команди напишу пізніше (а успіхи справді були - так як нас похвалило і подякувало нам - вище керівництво!👍)


Чекали на твоє повідомлення (впевнений -всі!)! Дуже гарні новини, Слава Україні и супер що цілий!

Справді гарні новини. :wink: А то диванні експерти та експати із-за кордону переживали, чекаючи інформації з фронту від першої особи.
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 27 кві, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:42

  _hunter написав:Зачем Дубилету эта информация -- как я уже говорил: нужно спрашивать у Дубилета.

Честно говоря, поднадоели эти высасывания перемог из пальца. Перечень фирм, которые _уже_ приняли решение об уходе - это результат. А опрос настроений масс - это имитация хороших новостей.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:43

  Успіх написав:Всім привіт!
Ну, поки тут обговорюєте курс долара - Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")

Зразу похвалюсь ;) - нас хвалило/дякувало нам вище керівництво, так як саме за останній тиждень - саме наша команда показала кращий результат за інших!👍
Якщо конкретніше, то в орків стало менше:
- 4 танки
- 1 нона
- 2 бензовози
- ще якась ціль була знищена (не уточнили)
- "...а піхоти насікли стільки, що просто капець!" (це слова комдіва)

Так що Успіх завжди там, де... ;)

п.с.
Прикро лише, що перший раз(коли я мав поїхати на передову, але не поїхав) - наші попали під обстріл і завершилось бідою... - 1 - 300й, 1 - 200й

Тож - знищуємо і будемо знищувати орків до останнього їхнього покидька на нашій землі!

Слава Україні!

Очень приятно вас читать!
Отписывайтесь почаще, без подробностей, просто, что живы/здоровы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:00

  Успіх написав:Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")
рад вас видеть живым и все же таким же позитивным)

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:04

  kip71 написав:
  AlexMotel написав:
  Успіх написав:Всім привіт!

Слава Україні!
Героям Слава!Приємно Вас чути, живим та здоровим,та щей з такими здобутками.
Дякую за добрі новини.

+

Дякую за підтримку!👍
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:16

Якась дивна новина

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар вважає, що найближчими днями президенти України та росії можуть провести зустріч у Стамбулі. Посередником у цьому виступає турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:19

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  5929966 написав:
  Успіх написав:Всім привіт!
Був тиждень на передку...
Зараз повернувся на "стару базу" - тут, відносно, безпечно...
Зараз насолоджуюсь тишею 👍

Про успіхи нашої команди напишу пізніше (а успіхи справді були - так як нас похвалило і подякувало нам - вище керівництво!👍)


Чекали на твоє повідомлення (впевнений -всі!)! Дуже гарні новини, Слава Україні и супер що цілий!

Дякую!
Нам самим приємно, що стільки нечесті спалили.
І наш комбат стрибає від щастя, що саме наша батарея показала найкращий результат!👍
(а то одні - сидять тихо і "лебедя рубають", а інші - катаються/роблять забагато перекатів, що по них пуляють, як за зайцями по полю")

п.с.
Не думав, що радисту/телефоністу доведеться снаряди і гільзи підносити на НЕ малу відстань :shock:
А снаряди десь важуть понад 20кг
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:22

  Успіх написав:(а то одні - сидять тихо і "лебедя рубають", а інші - катаються/роблять забагато перекатів, що по них пуляють, як за зайцями по полю")


За новеньке щось чути?те шо трохи далі б'є.
AlexMotel
 
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Schmit
 
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