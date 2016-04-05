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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 кві, 2022 12:25
juristkostya написав:
Честно говоря, поднадоели эти высасывания перемог из пальца. Перечень фирм, которые _уже_ приняли решение об уходе - это результат. А опрос настроений масс - это имитация хороших новостей.
Якраз навпаки.
Фірми які "пішли з ринку" завтра заявлять що вернулись, а по факту ніхто нікуди і не йшов. Прецеденти ВЖЕ є!
А ось настрої народу це ключовий фактор. Особливо про бойкот товарів. Саме цей фактор враховують фірми при вирішенні йти чи не йти.
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Додано: Сер 27 кві, 2022 12:25
vitaliian написав:
рад вас видеть живым и все же таким же позитивным)
Успіх написав:
Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")
Дякую, і я рад вас бачити/читати👍
Війна - багато чого вчить... - особливо, коли свистять і падають снаряди поблизу...
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Додано: Сер 27 кві, 2022 12:34
AlexMotel написав:
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар вважає, що найближчими днями президенти України та росії можуть провести зустріч у Стамбулі. Посередником у цьому виступає турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.
чего дивна, я недавно писал, что пуйло запросится на переговоры, сегодня он силовиков материл, Эрдогана послал, но тот вывод сделал...
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Додано: Сер 27 кві, 2022 12:39
Успіх написав:
Всім привіт!
Ну, поки тут обговорюєте курс долара - Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")
Рад что у вас все в порядке. Признаюсь, начал уже беспокоиться - давно вас не было в эфире. Удачи вам!
Господа, кто бы мог подумать, что Долярчик, над которым все потешались, превратится в героя? Админы должны для него придумать какую-то медаль.
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