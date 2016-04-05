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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 877878879880
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:25

  juristkostya написав:Честно говоря, поднадоели эти высасывания перемог из пальца. Перечень фирм, которые _уже_ приняли решение об уходе - это результат. А опрос настроений масс - это имитация хороших новостей.

Якраз навпаки.
Фірми які "пішли з ринку" завтра заявлять що вернулись, а по факту ніхто нікуди і не йшов. Прецеденти ВЖЕ є!
А ось настрої народу це ключовий фактор. Особливо про бойкот товарів. Саме цей фактор враховують фірми при вирішенні йти чи не йти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:25

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")
рад вас видеть живым и все же таким же позитивным)

Дякую, і я рад вас бачити/читати👍

Війна - багато чого вчить... - особливо, коли свистять і падають снаряди поблизу... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:34

  AlexMotel написав:
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар вважає, що найближчими днями президенти України та росії можуть провести зустріч у Стамбулі. Посередником у цьому виступає турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

чего дивна, я недавно писал, что пуйло запросится на переговоры, сегодня он силовиков материл, Эрдогана послал, но тот вывод сделал...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:39

  Успіх написав:Всім привіт!
Ну, поки тут обговорюєте курс долара - Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")


Рад что у вас все в порядке. Признаюсь, начал уже беспокоиться - давно вас не было в эфире. Удачи вам!
Господа, кто бы мог подумать, что Долярчик, над которым все потешались, превратится в героя? Админы должны для него придумать какую-то медаль.
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