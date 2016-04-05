RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 878879880881882>
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:25

  juristkostya написав:Честно говоря, поднадоели эти высасывания перемог из пальца. Перечень фирм, которые _уже_ приняли решение об уходе - это результат. А опрос настроений масс - это имитация хороших новостей.

Якраз навпаки.
Фірми які "пішли з ринку" завтра заявлять що вернулись, а по факту ніхто нікуди і не йшов. Прецеденти ВЖЕ є!
А ось настрої народу це ключовий фактор. Особливо про бойкот товарів. Саме цей фактор враховують фірми при вирішенні йти чи не йти.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3514
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:25

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")
рад вас видеть живым и все же таким же позитивным)

Дякую, і я рад вас бачити/читати👍

Війна - багато чого вчить... - особливо, коли свистять і падають снаряди поблизу... :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 18.03.21
Подякував: 110 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:34

  AlexMotel написав:
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар вважає, що найближчими днями президенти України та росії можуть провести зустріч у Стамбулі. Посередником у цьому виступає турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

чего дивна, я недавно писал, что пуйло запросится на переговоры, сегодня он силовиков материл, Эрдогана послал, но тот вывод сделал...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7207
З нами з: 20.11.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1862 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:39

  Успіх написав:Всім привіт!
Ну, поки тут обговорюєте курс долара - Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")


Рад что у вас все в порядке. Признаюсь, начал уже беспокоиться - давно вас не было в эфире. Удачи вам!
Господа, кто бы мог подумать, что Долярчик, над которым все потешались, превратится в героя? Админы должны для него придумать какую-то медаль.
whois2010
 
Повідомлень: 59
З нами з: 15.11.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:41

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  juristkostya написав:Очень приятно вас читать!
Отписывайтесь почаще, без подробностей, просто, что живы/здоровы.

Дякую!
Ну, на передовій, немає ні часу, ні бажання)) ні інтернету, щоб щось написати... і навіть, рідко якийсь зв'язок появляється(вишки то ж всі побиті/пошкоджені) - щоб 2 слова сказати рідним.
Ще й забороняють вмикати телефони!

Тому, почувши все це☝️, я свій телефон, навіть, не брав на передок! :mrgreen:


А подробиці про втрати орків - думаю, що варто писати!
Нехай всі знають, що ми їх знищуємо і ЗСУ просуваються вперед і тільки вперед!👍

Як то вже казали - друга армія світу получила пі**зди від 22-ї армії світу! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 18.03.21
Подякував: 110 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:45

Одесса очередь в парикмахерскую

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12645
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1987 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:45

  edvardd написав:
  AlexMotel написав:
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар вважає, що найближчими днями президенти України та росії можуть провести зустріч у Стамбулі. Посередником у цьому виступає турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

чего дивна, я недавно писал, что пуйло запросится на переговоры, сегодня он силовиков материл, Эрдогана послал, но тот вывод сделал...

Так це ж не зустріч буде, це похорони для пуйла, швидкі чи повільні байдуже, тоді йому краще розбитися в літаку по дорозі і бажано об Говерлу.
.
AlexMotel
 
Повідомлень: 307
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поясните несведующему - в чем заключается план Запада в отношении россии, при котором прекращают работу продавцы товаров народного потребления?
То, что надо блокировать работу и поставки всего высокотехнологичного - это понятно. Но какой глубокий смысл непоставок бытовой химии, ширпотребной мебели(и прочего в Икеях), бумаги???. Нефтегазодоллары идут практически в прежнем объеме, а рашке их тупо некуда тратить, курс уже ниже, чем был до войны.Наличных долларов тоже валом на 10 единиц дороже у менял.
Поставка, продажа и последующая покупка валюты продавцами западного ширпотреба влияла бы курс доллара в сторону увеличения
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 656
З нами з: 28.04.20
Подякував: 396 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:47

  Успіх написав:Війна - багато чого вчить... - особливо, коли свистять
вы всё записывайте в блокнот , потом поделитесь ценными мыслями.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12645
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1987 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:47

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  whois2010 написав:
  Успіх написав:Всім привіт!
Ну, поки тут обговорюєте курс долара - Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")


Рад что у вас все в порядке. Признаюсь, начал уже беспокоиться - давно вас не было в эфире. Удачи вам!
Господа, кто бы мог подумать, что Долярчик, над которым все потешались, превратится в героя? Админы должны для него придумать какую-то медаль.

Дякую))
Медаль не потрібна - краще нехай адміни розблокують мені "додавання фото" тут, щоб я міг, наприклад, скинути фото лелек, яких тут часто гнізда трапляються, чи фото нашої/командної собаки "Багіри" :D

Бо застосовувати інші програми для додавання фото тут - трохи не зручно.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 18.03.21
Подякував: 110 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 878879880881882>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94078
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 450464
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2845
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.