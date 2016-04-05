juristkostya написав:Честно говоря, поднадоели эти высасывания перемог из пальца. Перечень фирм, которые _уже_ приняли решение об уходе - это результат. А опрос настроений масс - это имитация хороших новостей.
Якраз навпаки. Фірми які "пішли з ринку" завтра заявлять що вернулись, а по факту ніхто нікуди і не йшов. Прецеденти ВЖЕ є! А ось настрої народу це ключовий фактор. Особливо про бойкот товарів. Саме цей фактор враховують фірми при вирішенні йти чи не йти.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар вважає, що найближчими днями президенти України та росії можуть провести зустріч у Стамбулі. Посередником у цьому виступає турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.
чего дивна, я недавно писал, что пуйло запросится на переговоры, сегодня он силовиков материл, Эрдогана послал, но тот вывод сделал...
Успіх написав:Всім привіт! Ну, поки тут обговорюєте курс долара - Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")
Рад что у вас все в порядке. Признаюсь, начал уже беспокоиться - давно вас не было в эфире. Удачи вам! Господа, кто бы мог подумать, что Долярчик, над которым все потешались, превратится в героя? Админы должны для него придумать какую-то медаль.
juristkostya написав:Очень приятно вас читать! Отписывайтесь почаще, без подробностей, просто, что живы/здоровы.
Дякую! Ну, на передовій, немає ні часу, ні бажання)) ні інтернету, щоб щось написати... і навіть, рідко якийсь зв'язок появляється(вишки то ж всі побиті/пошкоджені) - щоб 2 слова сказати рідним. Ще й забороняють вмикати телефони!
Тому, почувши все це☝️, я свій телефон, навіть, не брав на передок!
А подробиці про втрати орків - думаю, що варто писати! Нехай всі знають, що ми їх знищуємо і ЗСУ просуваються вперед і тільки вперед!👍
Як то вже казали - друга армія світу получила пі**зди від 22-ї армії світу!
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар вважає, що найближчими днями президенти України та росії можуть провести зустріч у Стамбулі. Посередником у цьому виступає турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.
чего дивна, я недавно писал, что пуйло запросится на переговоры, сегодня он силовиков материл, Эрдогана послал, но тот вывод сделал...
Так це ж не зустріч буде, це похорони для пуйла, швидкі чи повільні байдуже, тоді йому краще розбитися в літаку по дорозі і бажано об Говерлу. .
Поясните несведующему - в чем заключается план Запада в отношении россии, при котором прекращают работу продавцы товаров народного потребления? То, что надо блокировать работу и поставки всего высокотехнологичного - это понятно. Но какой глубокий смысл непоставок бытовой химии, ширпотребной мебели(и прочего в Икеях), бумаги???. Нефтегазодоллары идут практически в прежнем объеме, а рашке их тупо некуда тратить, курс уже ниже, чем был до войны.Наличных долларов тоже валом на 10 единиц дороже у менял. Поставка, продажа и последующая покупка валюты продавцами западного ширпотреба влияла бы курс доллара в сторону увеличения
Успіх написав:Всім привіт! Ну, поки тут обговорюєте курс долара - Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")
Рад что у вас все в порядке. Признаюсь, начал уже беспокоиться - давно вас не было в эфире. Удачи вам! Господа, кто бы мог подумать, что Долярчик, над которым все потешались, превратится в героя? Админы должны для него придумать какую-то медаль.
Дякую)) Медаль не потрібна - краще нехай адміни розблокують мені "додавання фото" тут, щоб я міг, наприклад, скинути фото лелек, яких тут часто гнізда трапляються, чи фото нашої/командної собаки "Багіри"
Бо застосовувати інші програми для додавання фото тут - трохи не зручно.