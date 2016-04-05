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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 879880881882>
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:50

  Damien написав:Поясните несведующему - в чем заключается план Запада в отношении россии, при котором прекращают работу продавцы товаров народного потребления?
То, что надо блокировать работу и поставки всего высокотехнологичного - это понятно. Но какой глубокий смысл непоставок бытовой химии, ширпотребной мебели(и прочего в Икеях), бумаги???.


Их лидер живет мыслями в 19-ом веке. Запад решил помочь и их населению туда переехать. )
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:51

  Damien написав:Но какой глубокий смысл непоставок бытовой химии, ширпотребной мебели(и прочего в Икеях), бумаги
смысл в том что эти Ашаны и Икеи начнут бойкотировать в других странах, поэтому из РФ лучше свалить до смены режима.

Сейчас Китай может заместить кого угодно и РФ кроме новых этикеток ничего не заметит. Там уже не редкость китайская водка, лапша и конфеты. Новые авто в салонах почти все китайские.

Но зависимость от Китая опасна "непредсказуемостью" их нейтралитета. Им нужна слабая Россия а не сильная. Будут гнать туда 3й сорт, то что даже голодные коты не едят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:55

  AlexMotel написав:
  Успіх написав:(а то одні - сидять тихо і "лебедя рубають", а інші - катаються/роблять забагато перекатів, що по них пуляють, як за зайцями по полю")


За новеньке щось чути?те шо трохи далі б'є.

Чути - і то з усіх чайників чути))
- але ще б це хоч помацати, а не лише "чути" :roll:

Правда, хоч снаряди вже є новенькі(мацав/носив)👍 :D
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:59

Успіх , з поверненням. Щиро радий.
Передай своїм, що на фронті працює трохи інша (Airbus) авіація. Щоб не мочили.
Клікабельно.
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Бо під Ніко вже грішили ваші хлопці. Щоправда по Мі8.

З.І. Від ворога це не секрет. Вони валять всіх , хоч медицина, хоч транспорт.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 кві, 2022 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:59

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Війна - багато чого вчить... - особливо, коли свистять
вы всё записывайте в блокнот , потом поделитесь ценными мыслями.

Ні, записувати дуже немає що - все, наче, банально просто))
Та й навряд чи так зразу забудуться подробиці "воєнного життя"))
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:01

Я в это не верю А ФСБ вероятно творчеством ФК заинтересуетс

🤭Российский певец и шоумен Филипп Киркоров, которому запрещен въезд в Украину, тайно помогает бойцам Вооруженных сил Украины и Службы безопасности в условиях войны с РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

В своей публикации парламентарий поблагодарил российского певца Филиппа Киркорова за помощь в обеспечении украинских военнослужащих.

Гончаренко рассказал, что владеет информацией о том, что шоумен перевел $500 тысяч на закупку бронежилетов и оружия, которые предназначены для бойцов ВСУ и СБУ.

"Понятно, что Филипп об этом говорить не может, но это действительно мужественный и верный поступок! Спасибо, Филипп. Слава Украине!", — добавил народный депутат в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что сам Филипп Киркоров, которому запрещен въезд на территорию Украины, пока не комментировал информацию о денежном переводе для закупки вооружения и амуниции.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 кві, 2022 13:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:02

  Hotab написав:Успіх , з поверненням. Щиро радий.
Передай своїм, що працює трохи інша авіація. Щоб не мочили.
Клікабельно.
Зображення

Бо під Ніко вже грішили ваші хлопці. Щоправда по Мі8.

Дякую!
Але нас повідомляють, коли мають повз нас пролітати наші(як он було на днях)
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:04

  vitaliian написав:
Стоит отметить, что сам Филипп Киркоров, которому запрещен въезд на территорию Украины, пока не комментировал информацию о денежном переводе для закупки вооружения и амуниции.

Ломанули походу )
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:05

  Успіх написав:все, наче, банально просто))
не прибедняйтесь, я вас банальным или простым никогда не считал)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:09

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:все, наче, банально просто))
не прибедняйтесь, я вас банальным или простым никогда не считал)

:D
Ну ок))

Йду знову насолоджуватись тишею і... робити крок до перевороту думок :wink: :D
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