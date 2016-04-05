Damien написав:Поясните несведующему - в чем заключается план Запада в отношении россии, при котором прекращают работу продавцы товаров народного потребления? То, что надо блокировать работу и поставки всего высокотехнологичного - это понятно. Но какой глубокий смысл непоставок бытовой химии, ширпотребной мебели(и прочего в Икеях), бумаги???.
Их лидер живет мыслями в 19-ом веке. Запад решил помочь и их населению туда переехать. )
🤭Российский певец и шоумен Филипп Киркоров, которому запрещен въезд в Украину, тайно помогает бойцам Вооруженных сил Украины и Службы безопасности в условиях войны с РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
В своей публикации парламентарий поблагодарил российского певца Филиппа Киркорова за помощь в обеспечении украинских военнослужащих.
Гончаренко рассказал, что владеет информацией о том, что шоумен перевел $500 тысяч на закупку бронежилетов и оружия, которые предназначены для бойцов ВСУ и СБУ.
"Понятно, что Филипп об этом говорить не может, но это действительно мужественный и верный поступок! Спасибо, Филипп. Слава Украине!", — добавил народный депутат в своем Telegram-канале.
Стоит отметить, что сам Филипп Киркоров, которому запрещен въезд на территорию Украины, пока не комментировал информацию о денежном переводе для закупки вооружения и амуниции.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 кві, 2022 13:03, всього редагувалось 2 разів.