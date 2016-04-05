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Додано: Сер 27 кві, 2022 13:24
Австралия
Додано: Сер 27 кві, 2022 13:32
Успіх
Привіт! Рада бачити і підтримую ідею про медаль як для героя. Хто успішно працював на передовій, той вже герой, отже вже заслуговує на медаль.
Якщо немає зв'язку з волонтерами - пиши, організуємо.
Додано: Сер 27 кві, 2022 13:44
Комент жителя РФ сегодня на Ютубе
Dalona
15 годин тому
Пффф.. создание резервов) Из чего? Даже если объявит мобилизацию, за него никто не пойдет. Это вам не фейковые выборы или референдумы. 146% если и нарисуете на бумаге, по факту никого не призовете. А если призовете - получите ровно обратный эффект. Для этого нужна в первую очередь мотивация. Откуда вы её возьмете? На нас никто не нападал первым. Мне под полтинник, все планы тупо сломаны, даже съездить куда то в отпуск - невозможно, цены растут как на дрожжах, чего ждать - неизвестно, с моим паспортом даже в ближнем зарубежье я теперь = изгой.
И до сих пор ни одна мямля внятно не смогла объяснить простую вещь - какого xpeна вообще происходит, ради чего и с какой целью. Русских защитить в ДНР и ЛНР? Так можно было вывезти все 4 млн. мирных жителей в РФ, обеспечить работой и жильем, дать будущее. Страна огромная, места хватает. Это дешевле, рациональнее, умнее и реальнее. Так нет мля, это же не интересно. Вам интересно, когда разрушены чужие города, миллионы беженцев переместились на запад, десятки тысяч жертв, чего не было за все предыдущие 8 лет. Даже если каким то чудом выйдете на административные границы областей - что дальше то? Ну была бы у вас расширенная дыра аля Сомали под управлением бандбков типа чепушилиных и моторол, сосущих бабки из бюджета РФ. Для чего это нужно?
Я лично пальцем не пошевелю в защиту этого режима. Это железные 146%.
Додано: Сер 27 кві, 2022 13:49
Успіх
Рад вас видеть целым и невредимым, скажу честно уже начал переживать что не появляетесь. Удачи, Слава Украине! Героям Слава!
Додано: Сер 27 кві, 2022 13:51
а вариант, что кто-то брезгует работать с современными нацистами, не рассматриваете?
запрета на работу с Рашей в части ТНП - это уже личный выбор каждого...
Додано: Сер 27 кві, 2022 13:59
забудутся уже через неделю так что, не ленитесь, записывайте, чтобы потом локти не кусать
Додано: Сер 27 кві, 2022 14:09
Ширпотреб поставляется и будет поставляться, под санкции попадают высокотехнологические товары.
Другое дело выход иностранных компаний - это отток инвестиций, сокращение рабочих мест, недоступность технологий для произвоства в раше
Додано: Сер 27 кві, 2022 14:11
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