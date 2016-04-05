Додано: Сер 27 кві, 2022 13:44

Dalona

15 годин тому

Пффф.. создание резервов) Из чего? Даже если объявит мобилизацию, за него никто не пойдет. Это вам не фейковые выборы или референдумы. 146% если и нарисуете на бумаге, по факту никого не призовете. А если призовете - получите ровно обратный эффект. Для этого нужна в первую очередь мотивация. Откуда вы её возьмете? На нас никто не нападал первым. Мне под полтинник, все планы тупо сломаны, даже съездить куда то в отпуск - невозможно, цены растут как на дрожжах, чего ждать - неизвестно, с моим паспортом даже в ближнем зарубежье я теперь = изгой.

И до сих пор ни одна мямля внятно не смогла объяснить простую вещь - какого xpeна вообще происходит, ради чего и с какой целью. Русских защитить в ДНР и ЛНР? Так можно было вывезти все 4 млн. мирных жителей в РФ, обеспечить работой и жильем, дать будущее. Страна огромная, места хватает. Это дешевле, рациональнее, умнее и реальнее. Так нет мля, это же не интересно. Вам интересно, когда разрушены чужие города, миллионы беженцев переместились на запад, десятки тысяч жертв, чего не было за все предыдущие 8 лет. Даже если каким то чудом выйдете на административные границы областей - что дальше то? Ну была бы у вас расширенная дыра аля Сомали под управлением бандбков типа чепушилиных и моторол, сосущих бабки из бюджета РФ. Для чего это нужно?

Я лично пальцем не пошевелю в защиту этого режима. Это железные 146%.